Según informes, Hirving Lozano descarta salir de San Diego FC a pesar de que el club dijo públicamente que ya no forma parte sus planes
El contrato complica la salida
El futuro de Hirving Lozano en el San Diego FC sigue generando debate, pero el internacional mexicano ha trazado una línea clara: no está buscando una salida. Incluso en medio de informes que indican que el entrenador Mikey Varas ya no lo considera una pieza clave, Lozano sigue completamente comprometido con el proyecto en California.
El director deportivo del club, Tyler Heaps, reconoció recientemente que, tras una revisión interna, Lozano ya no forma parte de los planes a corto plazo del club.
"Hemos tenido muchas conversaciones con Hirving y sus representantes durante la temporada baja y el año pasado", dijo Heaps a los periodistas. "Le comunicamos que no será parte de nuestro plan deportivo en el futuro. Esta no fue una decisión tomada a la ligera".
Sin embargo, alejarse del extremo no ha sido nada sencillo. Según Fabrizio Romano, Lozano no está dispuesto a considerar ofertas que requerirían un traslado durante la ventana de transferencias actual.
Esa postura es reflejada por los reportes de Súper Deportivo, que citó fuentes cercanas al jugador diciendo que Lozano se siente estable en San Diego y cree que sus actuaciones aún pueden ganarle un puesto titular. El extremo también valora la conexión que ha construido con la ciudad y sus seguidores desde que llegó como el primer jugador designado de la franquicia.
El interés de Cruz Azul se enfría
Aunque se ha mencionado a Cruz Azul como un posible destino, el salario anual reportado de Lozano de $7.6 millones sigue siendo un gran obstáculo para cualquier club de la Liga MX. Su contrato actual dura tres años más, garantizando casi $23 millones en ganancias totales.
Compromiso con San Diego
A menos que San Diego FC busque una terminación de contrato costosa o encuentre un comprador dispuesto a igualar su valoración - previamente estimada en alrededor de $12 millones - será difícil deshacerse de Lozano.
Por los números: Hirving Lozano
Lozano se unió a San Diego FC en junio de 2024 como la cara del proyecto de expansión de la MLS. Durante la temporada 2025, participó en 34 partidos en todas las competiciones, anotando 11 goles y registrando nueve asistencias, cifras que lo colocaron entre los jugadores más productivos del equipo.
