Qué significa "You'll never walk alone", el lema del Liverpool

Liverpool vs Real Madrid

La canción es un fuerte nexo de unión entre jugadores y aficionados, pero tiene una historia detrás.

"Nunca caminarás solo", o como cantan en Anfield sus aficionados antes de los partidos: "You´ll never walk alone". Este lema se ha convertido con el tiempo en un himno del Liverpool. Cualquier persona futbolera lo vincula con el conjunto de Anfield, y puede pensar que la letra fue compuesta por alguno de los primeros miembros de la institución hace más de cien años, pero no es así.

En GOAL te traemos todos los detalles de esta frase tan característica en el mundo red...