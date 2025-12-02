Getty
El hijo de Thiago Silva inicia su camino profesional con el Chelsea
Thiago Silva ganó la Liga de Campeones con los Blues
Thiago Silva desempeñó ese papel tras su llegada al oeste de Londres procedente del Paris Saint-Germain en 2020. En sus cuatro años con los Blues, acumuló 155 apariciones y celebró la gloria de la Champions League en 2021.
El veterano defensor, que sumó 113 convocatorias con Brasil antes de anunciar su retiro internacional en 2022, actualmente juega de nuevo en su país con el Fluminense. A sus 41 años, no tiene planes de colgar las botas y sigue generando especulaciones sobre un posible regreso a Europa.
Thiago Silva de vuelta en Brasil y separado de su familia
Un regreso a Europa permitiría al veterano defensor estar más cerca de su familia, ya que sus hijos y su esposa permanecieron en Inglaterra cuando él volvió a Sudamérica. Isago y su hermano menor, Iago, forman parte de las filas del Chelsea, siguiendo los pasos de su padre desde el PSG.
Thiago habló sobre la dificultad de estar separado de su familia y su decisión de regresar a Fluminense: “Le debo mucho a mi familia, porque no es fácil estar lejos. Mis hijos tuvieron que quedarse en Inglaterra, solo mi esposa volvió conmigo.
“Ellos tienen su misión en el Chelsea, afrontando la temporada. Pero sé que estamos tomando la decisión correcta; seguirán su camino y eso me fortalece. Aunque estemos separados físicamente, mis hijos están conmigo en espíritu.”
Thiago Silva y su esposa Belle reaccionan al contrato con Chelsea
Isago Silva se unió a la academia del Chelsea a nivel U13 y la temporada pasada debutó con el equipo U18 de los Blues. Se le describe como “un defensor versátil y confiable, cómodo tanto como lateral izquierdo como central”.
Esta temporada, ha participado con los equipos U17 y U18 del Chelsea, y fue uno de los 33 jugadores de la academia incluidos en la plantilla de la Champions League del club para el partido en casa contra el Ajax en octubre.
El joven expresó su orgullo por firmar su primer contrato profesional con Stamford Bridge, publicando en Instagram: “Orgulloso de firmar mi primer contrato profesional con Chelsea. Hambriento de más.”
Thiago Silva compartió la publicación en su propia historia de Instagram, respondiendo con emojis de corazón, oración y ojos llorosos. Su esposa, Belle, también celebró el logro: “Felicidades y buena suerte”, acompañando su mensaje con un corazón azul y una cabra.
Isago Silva seleccionado por Inglaterra en el nivel Sub-15
El desarrollo de Isago Silva será seguido de cerca mientras busca consolidarse como una estrella en el primer equipo. Su hermano, Iago, también sigue ese camino tras recibir su primera convocatoria con la selección sub-15 de Inglaterra.
Iago ha ganado varios torneos con las categorías juveniles del Chelsea y fue seleccionado por los Young Lions en octubre de 2025, a pesar de que su padre acumuló más de 100 apariciones con Brasil entre 2008 y 2022.
Tras ser convocado, Iago comentó: “Un momento de orgullo ser invitado a mi primer campamento de @england. El trabajo duro continúa.” Thiago respondió: “¡Estamos orgullosos de ti, hijo mío! Que Dios te bendiga siempre.”
Aunque Iago podría optar por representar a Brasil en el futuro —ya que muchos jugadores han vestido distintas camisetas nacionales a nivel juvenil y senior— por ahora se muestra feliz de recibir reconocimiento con Inglaterra.
Su elegibilidad se basa en las normas de residencia de la FIFA, que permiten a los jugadores que se mudan a un país antes de los 10 años representar a esa nación tras tres años de residencia continua. Iago lleva cinco años en las filas del Chelsea, lo que le abre la posibilidad de explorar un camino internacional diferente al de su famoso padre.
