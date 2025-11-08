"¡Será un gran jugador!" - El hijo de Robinho se perfila para un futuro increíble en medio del brillante comienzo del joven de 17 años en el Santos de Neymar

Robinho fue condenado en 2017 por el papel que desempeñó en la violación en grupo de una mujer albanesa que celebraba su 23 cumpleaños en una discoteca de Milán en 2013, con esa sentencia confirmada por el Tribunal de Casación de Italia en enero de 2022. Robinho jugaba para el AC Milan en el momento del presunto incidente. El hombre de 41 años ha estado recluido en la prisión de Tremembé, a 150 km de Sao Paulo, desde marzo de 2024. Siempre ha mantenido su inocencia, con representantes legales presentando una solicitud de liberación en su nombre. Sin embargo, la apelación del exjugador fue rechazada por las autoridades en Brasil tras una votación que decidió 10-1 a favor de mantener a Robinho tras las rejas. Una votación en noviembre del año pasado ratificó la validez de la transferencia de la sentencia de Robinho de Italia a Brasil.

Hablando con CNN Brasil, el ministro Luiz Fux dijo: "La declaración de oposición solo es admisible cuando hay ambigüedad, oscuridad, contradicción u omisión en la sentencia o fallo, según lo previsto en el artículo 619 del CPP. La defensa es irrazonable. El Pleno de este Supremo Tribunal, por mayoría, rechazó expresamente, en este caso específico, el principio de no retroactividad previsto en el Artículo 5, XL, de la Constitución Federal, considerándolo inaplicable en el presente caso."