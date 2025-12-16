Algunos talentos no nacen estelares, se forjan con el tiempo. Y luego están los jugadores que rompen todas las expectativas, pasando de ser trotamundos a auténticas superestrellas ya entrados en sus veintitantos o incluso treintañeros. A continuación, GOAL hace un repaso de los avances más espectaculares de quienes florecieron tarde, comenzando con un ascenso de cuento de hadas: desde los suelos de una fábrica hasta convertirse en leyenda de la Premier League.
Hidden Gems FC: Didier Drogba, Luca Toni y los 10 mejores jugadores tardíos del fútbol
- Getty/GOAL
10Jamie Vardy
Después de ser liberado por el club de su ciudad natal, Sheffield Wednesday, a los 15 años, Vardy terminó trabajando en Trulife mientras ganaba £30 a la semana jugando para Stocksbridge Park Steels. A los 23 años, hacía mucho tiempo que había renunciado a la idea de convertirse en profesional.
Sin embargo, su carrera comenzó a despegar después de ser fichado por Halifax Town en el verano de 2010, con Vardy disfrutando de un año prolífico en The Shay que le valió un traslado a Fleetwood Town, que en ese momento jugaba en la quinta división del fútbol inglés. Vardy tuvo una temporada de debut aún mejor con The Fisherman en la Conference Premier y fue fichado por el equipo del Championship Leicester City a los 25 años.
El resto de su historia es conocida por casi todos, con Vardy jugando un papel fundamental en el triunfo más notable del título en la historia de la Premier League al anotar 24 veces en la campaña soñada de los Foxes en 2015-16.
Finalmente dejó Leicester en el verano de 2025, después de 200 goles en 500 apariciones para el club, pero ahora está causando sensación en la Serie A con Cremonese, subrayando que el amor de Vardy por el juego sigue siendo tan fuerte como siempre. De hecho, si alguien es prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños, ese es Jamie Vardy.
- Getty/GOAL
9Luca Toni
Luca Toni todavía juega en la Serie C a la edad de 23 años. Gana poco y principalmente intenta mantener su carrera futbolística a flote. Durante este período, Toni es visto como un jugador alto y delgado con habilidades técnicas limitadas. Sin embargo, su motivación no falta: el delantero tiene una tremenda voluntad de mejorar y marca más goles cada temporada.
El verdadero avance de Toni llega en Palermo, cuando anota treinta goles en la Serie B, jugando un papel significativo en su promoción a la Serie A. En Palermo - y más tarde en la Fiorentina - se convierte en uno de los delanteros más peligrosos de Italia.
El punto culminante llega en 2006 cuando Toni se convierte en campeón del mundo con Italia. Luego, el Bayern Múnich interviene y lo convierte en el jugador italiano más caro de la historia. A los treinta años, Toni se convierte en el máximo goleador de la Bundesliga, convirtiéndose en el ejemplo perfecto de un talento tardío que madura completamente después de ganar la confianza de sus entrenadores.
- Getty/GOAL
8Franck Ribéry
Franck Ribéry comienza su carrera futbolística en las divisiones inferiores de Francia e incluso trabaja como obrero de la construcción entre tanto. A los dos años de edad, sufre un grave accidente de coche, lo que le deja grandes cicatrices en el rostro. Esto le vale el poco halagador apodo de “Scarface.” Donde las cicatrices podrían haberlo frenado, Ribéry las ve como algo que lo hace más fuerte.
Su carrera realmente despega en Marsella. Alrededor de los 22 años, se convierte en la gran sensación de la Ligue 1 gracias a su velocidad y habilidades de regate. En 2007, Ribéry logra un importante traspaso al Bayern Munich. En Der Rekordmeister se convierte en uno de los mejores extremos del mundo.
Junto con Arjen Robben, forma el famoso dúo “Robbery,” infundiendo miedo en los oponentes durante casi diez años. La pareja ayuda al Bayern a conseguir numerosos trofeos, incluyendo la Liga de Campeones en 2013. Ese mismo año, Ribéry termina tercero en el ranking del Balón de Oro, detrás de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Como los otros jugadores en esta lista, Ribéry demuestra que con perseverancia y carácter, es posible llegar muy lejos. Continúa jugando hasta los 39 años, cuando una lesión en la rodilla le obliga a poner fin a su impresionante y agitada carrera.
- Getty/GOAL
7Riyad Mahrez
Riyad Mahrez comienza su carrera en las ligas inferiores francesas, en Quimper y Le Havre, donde no es exactamente considerado un talento destacado. Los entrenadores lo encuentran demasiado liviano, demasiado frívolo y demasiado egoísta, pero Mahrez continúa trabajando en su técnica. A los 23 años, finalmente se traslada a Leicester City, que en ese momento está activo en el Campeonato Inglés.
Mahrez experimenta su gran avance un año después en la Premier League a la edad de 24, cuando él, junto a Kanté y Jamie Vardy, da forma al cuento de hadas de Leicester. Sus regates y acciones impredecibles lo hacen increíblemente popular entre los fanáticos de The Foxes. “Mahrez juega como si estuviera jugando fútbol callejero, y lo digo como un cumplido”, bromea su entrenador Ranieri, por ejemplo. Esto resalta la creatividad de Mahrez, que lo hace tan único durante ese período.
Es solo a una edad más avanzada cuando llega su movimiento al absoluto tope: el Manchester City paga más de 60 millones de libras por él cuando ya tiene 27 años. Allí, gradualmente se convierte en una pieza clave en la exitosa formación de Pep Guardiola. Mahrez es importante con goles cruciales durante los años de campeonato en la Premier League y también demuestra frecuentemente su valía en la Liga de Campeones. Para entonces, es menos visible para el público en general, ya que el zurdo opta por un lucrativo traspaso a Arabia Saudita en el verano de 2023.
- Getty/GOAL
6Emiliano Martínez
Emiliano Martínez es el ejemplo definitivo de la paciencia. Como joven portero, pasa años en el banco del Arsenal y es cedido en numerosas ocasiones a clubes en el Championship inglés. Es solo después de cumplir treinta años que realmente se hace un nombre en la Premier League. Incluso considera terminar su carrera profesional y abandonar el fútbol de primer nivel, pero finalmente sigue creyendo en un avance.
Ese avance llega en 2020 en el Arsenal, tras la partida de Bernd Leno. Martínez aprovecha la oportunidad con ambas manos. Después de su traslado a Aston Villa, se convierte en uno de los mejores porteros de la liga en el plazo de un año gracias a sus característicos reflejos. El portero también es conocido por su guerra psicológica contra los oponentes, rápidamente ganando una reputación como provocador.
El punto culminante de la carrera de Martínez llega con Argentina, donde roba el espectáculo durante la Copa América y el Mundial 2022. Dibu se convierte en campeón del mundo y gana el Guante de Oro como el mejor portero del Mundial en Catar. Es un cuento de hadas que nadie se atrevía a predecir cuando Martínez tenía 25 años.
- Getty/GOAL
5N'Golo Kanté
N’Golo Kanté es el ejemplo perfecto de que un jugador puede triunfar incluso a una edad más avanzada. Hasta los 22 años, juega en las segundas y terceras divisiones de Francia, en Boulogne y Caen. Los cazatalentos a menudo lo pasan por alto, juzgándolo demasiado pequeño y poco llamativo. Estas etiquetas lo siguen durante años. Sin embargo, Kanté nunca deja que eso le afecte y trabaja día a día en su condición física e inteligencia de juego.
Su gran oportunidad llega tras su traslado a Leicester City en 2015, una transferencia que inicialmente atrae poca atención. Claudio Ranieri, su entrenador en ese momento, reconoce inmediatamente su valor: “Cuando lo veo correr, parece que está jugando para dos jugadores a la vez”. La temporada siguiente se convierte en historia del fútbol: Kanté emerge como el motor del equipo campeón del Leicester, ampliamente considerado como el título más inesperado de una gran competición europea.
Kanté luego se muda al Chelsea, donde una vez más gana inmediatamente la Premier League. Su desarrollo tardío lo hace especialmente motivado: nunca se queja y nunca emite declaraciones arrogantes. Sigue siendo la fuerza silenciosa que surge desde lejos y alcanza la cima absoluta a través de la disciplina, el trabajo duro y la humildad.
- Getty/GOAL
4Miroslav Klose
Miroslav Klose tiene 20 años cuando todavía trabaja como empleado de almacén y carpintero, mientras juega para un club amateur en Alemania. Nunca es visto como un súper talento. Solo cuando es recogido por el FC Homburg a los 21 años, y luego por el 1. FC Kaiserslautern, su desarrollo comienza a acelerarse enormemente.
El gran avance de Klose llega alrededor de los 24 años, cuando comienza a marcar en la Bundesliga con sus característicos cabezazos. Su madre, una exjugadora profesional de balonmano, lo entrena en su capacidad de salto cuando todavía es un niño. "Mi madre me enseñó a saltar. Sin ella, nunca habría podido lograr el récord del Mundial", dijo Klose. Se convierte en el máximo goleador de los Mundiales con dieciséis goles. Hasta siete de estos goles son anotados por el delantero con la cabeza.
Klose ha crecido en su carrera de ser un amateur a un delantero de clase mundial. Se convierte en una leyenda en el Werder Bremen, Bayern Munich y Lazio. No obstante, siempre se mantiene extremadamente humilde. Debido a que siempre se comporta de manera extremadamente profesional y es básicamente un profesional ejemplar, es capaz de seguir jugando a un alto nivel hasta los 38 años.
- Getty/GOAL
3Olivier Giroud
A Olivier Giroud se le ha etiquetado durante años como 'demasiado lento y limitado' para alcanzar la cima europea. Hasta los 24 años, juega en las divisiones inferiores francesas y solo un año después firma con Montpellier, que muchos ven como su techo. Nadie espera que él se proclame campeón de Francia dos años después.
Su notable desarrollo le gana un traspaso al Arsenal, donde Arsène Wenger lo describe como 'un delantero que mejora cada año'. Eso es una verdad. Sus movimientos se vuelven más inteligentes, se vuelve más fuerte en los duelos y es más calmado frente al gol.
Lo más notable es la carrera internacional de Giroud. No recibe su primera convocatoria para la selección francesa hasta los 25 años. Nadie preveía que se convertiría en el máximo goleador de todos los tiempos de Les Bleus. En 2018, Giroud gana la Copa del Mundo. Aunque no marca en este torneo final, demuestra ser de gran valor como jugador de equipo.
- Getty/GOAL
2Virgil van Dijk
Virgil van Dijk es considerado demasiado ligero por muchos clubes holandeses en sus años más jóvenes, pero el FC Groningen lo ve como un diamante en bruto y lo recoge gratis del Willem II. Cuando finalmente se consolida con el Groningen después de cumplir veinte años, el fuerte defensa central atrae el interés del Ajax y del Celtic. Mientras el club de Ámsterdam duda, la elección finalmente recae en el equipo escocés de alto nivel.
En el Celtic, se convierte en el favorito de los aficionados, pero aún hay dudas sobre si puede competir a un nivel más alto. Southampton le da la oportunidad, y bajo el mando del entrenador Ronald Koeman, Van Dijk da grandes pasos en la Premier League. El actual entrenador de la selección nacional de los Países Bajos está extremadamente impresionado con su compatriota en ese momento: “Aprende increíblemente rápido, ese es su superpoder.”
Cuando el Liverpool lo ficha por una cifra récord de 75 millones de libras, parte de la prensa inglesa considera que es demasiado dinero. Pero en menos de un año, Van Dijk se convierte quizás en el mejor defensor del mundo. Gana la Liga de Campeones, la Premier League dos veces, y ahora ha jugado casi 350 partidos oficiales para The Reds. Un objetivo aún permanece sin cumplir: ganar un torneo importante con la selección nacional de los Países Bajos. Van Dijk tendrá esa oportunidad el próximo verano en América del Norte.
- Getty/GOAL
1Didier Drogba
A los 21 años, Didier Drogba todavía juega para pequeños clubes franceses y solo hace su debut en la Ligue 1 con el Guingamp a los 24 años. Hasta ese momento, nada en su carrera sugiere que alguna vez se convertirá en una estrella mundial. Estudia, trabaja y durante mucho tiempo depende principalmente de la familia que lo apoya en lograr ese gran sueño.
Drogba experimenta su gran avance en el Olympique de Marsella, donde a los 25 años de repente se encuentra entre los mejores delanteros de Francia. Su fuerte físico y buena técnica llaman inmediatamente la atención del entrenador del Chelsea, José Mourinho. “No fiché a Drogba por cómo jugaba entonces, sino por lo que podría lograr después”, dijo el entrenador portugués años después.
En el Chelsea, Drogba finalmente se convierte en una leyenda del club y uno de los delanteros más impresionantes de su generación. ¿El momento culminante de su carrera? Sin duda, es ganar la Liga de Campeones en 2012. Drogba marca el gol del empate en el último minuto de la prórroga contra el Bayern de Múnich con un cabezazo, forzando una tanda de penales para decidir al ganador. El marfileño toma el penalti decisivo y lo convierte exitosamente, asegurando la primera victoria del Chelsea en la Liga de Campeones en la historia del club.