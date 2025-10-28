'Hice un pacto con Dios' - Dani Alves se convierte en predicador tras ser absuelto de abuso sexual

Una vez considerado uno de los futbolistas más laureados del mundo, Dani Alves ha iniciado un sorprendente nuevo camino en España. El exlateral derecho del Barcelona y de la selección brasileña fue visto dirigiéndose a los feligreses en la Iglesia Elim de Girona, donde compartió su historia de fe y redención tras ser absuelto de los cargos de agresión sexual.

Alves, acusado de agredir a una mujer en una discoteca de Barcelona en 2022, pasó 14 meses en detención preventiva antes de ser condenado a cuatro años y medio de prisión en febrero de 2024. Sin embargo, la Corte Superior de Cataluña revocó la sentencia en marzo de este año, citando inconsistencias en las pruebas. Su liberación puso fin a un capítulo turbulento que había ensombrecido los últimos años de su destacada carrera.

Desde su absolución, el jugador de 42 años ha resurgido con un renovado sentido de propósito. Alves ha retomado su relación con Joana Sanz, ha celebrado el nacimiento de su primer hijo y ha llenado su Instagram con versos bíblicos e himnos cristianos, describiéndose como “Discípulo de Jesucristo”. Su reciente aparición pública en Girona reafirma su nueva trayectoria espiritual, un cambio que ha conmovido profundamente a seguidores y admiradores.

