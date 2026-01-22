Lewandowski está en compañía de élite cuando se trata de lograr esa hazaña, ya que solo algunos de los mejores han logrado alcanzar ese hito. El veterano delantero se mudó a Cataluña en 2022 habiendo registrado 69 goles continentales para los gigantes alemanes Bayern Múnich.

Ahora ha superado 20 para el Barça, alcanzando cifras de dos dígitos en acción europea la temporada pasada. Su último gol llegó en una dura victoria por 4-2 sobre Slavia Praga que vio un gol en propia puerta antes de sellar una victoria muy disputada.

Solo otros tres jugadores han registrado más de 20 goles en la Liga de Campeones para dos clubs diferentes. No es de extrañar que Cristiano Ronaldo fuera el primero en entrar en los libros de historia, habiendo sido una presencia prolífica para el Manchester United y el Real Madrid. El capitán de Inglaterra Kane ha alcanzado la misma marca durante sus etapas con el Tottenham y el Bayern Múnich, mientras que Neymar lo logró con el Barcelona y el Paris Saint-Germain.