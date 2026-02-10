«Hay que ser amable con los votantes»: la estrella del Barcelona Raphinha se indigna por el «injusto» rechazo al Balón de Oro y al Premio FIFA al Mejor Jugador.

Raphinha fichó por el Barça procedente del Leeds United en 2022. En ocasiones se ha cuestionado su futuro, con rumores de traspaso en el Camp Nou, pero el jugador de 29 años está encantado de haber demostrado su valía en el entorno más exigente.

Sobre representar al Blaugrana, dijo: «Sinceramente, creo que, más allá del equipo, vivir en esta ciudad era un sueño. Nos encanta la playa y estar en una ciudad con un clima maravilloso. Todo el mundo nos ha acogido muy calurosamente desde el primer día. Ya nos gustaba antes, y ahora es aún más especial gracias al cariño de la gente».

El Barcelona busca más títulos importantes esta temporada, tras haber ganado ya la Supercopa de España. Sigue en liza en la Liga de Campeones y la Copa del Rey, y mantiene una ventaja de un punto sobre su rival en el Clásico, el Real Madrid, en lo más alto de la tabla de la Liga.

Sobre tener a sus antiguos adversarios pisándole los talones, Raphinha, que aspira a ganar su tercer título en España, dijo: «Sinceramente, no presto atención a los demás equipos. Creo que tenemos que hacer nuestro trabajo y, si lo hacemos bien, no nos importan los demás».