'Hay cosas que necesitamos mejorar' - Mikel Arteta lanza un desafío a Eberechi Eze mientras el entrenador del Arsenal explica la reciente falta de tiempo de juego del hombre de £60 millones
Arteta cambia de tono sobre Eze
Cuando Eze firmó por el Arsenal el verano pasado, Arteta no tuvo más que elogios para el exjugador del Palace. El español dijo que el talento de Eze era "incuestionable" y que tenía en sí mismo la capacidad de producir "momentos mágicos". Y después de su hat-trick contra el Tottenham en noviembre, el técnico de 43 años describió su actuación como "increíble".
Él dijo a los periodistas: "Miro las estadísticas y ¿cuándo fue la última vez que alguien anotó un hat-trick en un derbi del norte de Londres? Hace muchos, muchos, muchos años. Eso te habla de la dificultad, pero no es coincidencia. Después del servicio internacional, tuvo dos días libres, y él dijo, 'no, quiero entrenar al día siguiente, quiero practicar.' Me estaba haciendo preguntas sobre su posicionamiento, sobre su ritmo, sobre esto. Cuando un jugador tiene ese talento, tiene un cerebro, y tiene esa disposición para ser mejor y para impactar en el equipo, estas cosas pasan."
Sin embargo, avanzando al presente, Eze no ha jugado ni un solo minuto en ninguno de los últimos tres partidos de la Premier League del Arsenal, con Leandro Trossard y Martin Odegaard preferidos en el ataque. Entonces, ¿qué ha cambiado?
Arteta defiende los planes para Eze
Antes de su reciente tiempo fuera del campo, Eze estaba acumulando tiempo de juego regular para el Arsenal. De hecho, de sus 22 apariciones para el club, 17 han sido como titular. Ahora, parece que Arteta está gestionando los minutos de Eze.
"Hablo con cada jugador", dijo Arteta. "Los jugadores siempre deben entender y el entrenador necesita entender cómo se siente cada uno. Evaluar los partidos, evaluar el estado emocional. Ebs ha jugado más partidos, más minutos que nunca en este momento. Ha jugado creo que 22 de 28 partidos o algo así. Nunca ha jugado tanto fútbol, así que vamos por buen camino."
Madueke en la misma situación que Eze
Aunque Eze puede tener algunas preocupaciones sobre no haber participado mucho en las últimas semanas, su compañero de equipo en el Arsenal y también fichaje de verano, Noni Madueke, ha jugado aún menos. El recluta de £50 millones ($67 millones) ha acumulado solo 13 apariciones esta temporada, con Trossard y Bukayo Saka a menudo prefiriéndose al ex extremo del Chelsea.
Por cierto, cuando se sugirió que Eze y Madueke tenían preocupaciones de que su falta de minutos pudiera poner en peligro sus posibilidades de entrar en la selección de Inglaterra para el Mundial, Arteta rechazó esa narrativa. También sugirió que el dúo puede "mejorar" en su intento de obtener más acción en el primer equipo.
"¿De quién? Lo que necesitan hacer es estar preparados como lo han estado y cuando tengan la oportunidad de jugar, rendir como cualquier otro jugador", dijo. "Esto no es diferente. Ha habido períodos en los que han jugado cada tres días, a veces han jugado demasiado. Noni también ha estado lesionado por un tiempo y tenemos que gestionar y monitorear su carga. Con Ebs, los primeros meses hemos tenido algunos grandes momentos con él, hemos tenido otros momentos donde hay cosas que necesitamos mejorar. Estamos en ese camino. Lo bueno es que lo quieren con tantas ganas. La forma en que vienen cada día y cuánto quieren dar al equipo e impactar en los juegos es genial de presenciar. Esa es la mentalidad que necesitan mantener."
¿Qué sigue para Eze y Arsenal?
Eze, quien ha anotado cinco goles y cuatro asistencias para el Arsenal esta temporada, esperará tener tiempo de juego cuando el equipo de Arteta, líder de la tabla, viaje para enfrentar al Bournemouth en apuros el sábado por la noche. Con un periodo de partidos ocupado por delante, parece probable que pronto tenga más minutos.
