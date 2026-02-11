¡Harry Redknapp ha vuelto! La leyenda del Tottenham revela que quiere sustituir a Thomas Frank como entrenador.

Frank fue nombrado entrenador del Tottenham en junio de 2025, en sustitución de Ange Postecoglou. El danés fue elegido tras convertir al Brentford en un equipo consolidado de la Premier League tras conseguir el ascenso desde la Championship en 2021.

Sin embargo, el estilo conservador de Frank hizo que a los aficionados del Tottenham les costara aceptarlo, incluso cuando los resultados al comienzo de la temporada eran ligeramente más positivos. Muchos seguidores se volvieron en su contra durante un difícil mes de noviembre, en el que el equipo sufrió humillantes derrotas en los derbis londinenses contra el Chelsea, el Arsenal y el Fulham.

Tras la derrota por 2-1 en casa ante el Newcastle United el martes por la noche, la directiva del Spurs decidió que la posición de Frank era insostenible y fue despedido a la mañana siguiente.

En un comunicado se podía leer: «El club ha tomado la decisión de realizar un cambio en el puesto de entrenador del equipo masculino y Thomas Frank se marchará hoy.

Thomas fue nombrado en junio de 2025 y hemos estado decididos a darle el tiempo y el apoyo necesarios para construir juntos el futuro.

Sin embargo, los resultados y el rendimiento han llevado a la directiva a concluir que es necesario un cambio en este momento de la temporada.

Durante su estancia en el club, Thomas se ha comportado con un compromiso inquebrantable, dando todo lo mejor de sí mismo para hacer avanzar al club. Queremos agradecerle su contribución y le deseamos mucho éxito en el futuro».