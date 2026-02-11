Getty Images Sport
¡Harry Redknapp ha vuelto! La leyenda del Tottenham revela que quiere sustituir a Thomas Frank como entrenador.
- GOAL
El fin de una era: Frank es despedido como entrenador del Tottenham Hotspur.
Frank fue nombrado entrenador del Tottenham en junio de 2025, en sustitución de Ange Postecoglou. El danés fue elegido tras convertir al Brentford en un equipo consolidado de la Premier League tras conseguir el ascenso desde la Championship en 2021.
Sin embargo, el estilo conservador de Frank hizo que a los aficionados del Tottenham les costara aceptarlo, incluso cuando los resultados al comienzo de la temporada eran ligeramente más positivos. Muchos seguidores se volvieron en su contra durante un difícil mes de noviembre, en el que el equipo sufrió humillantes derrotas en los derbis londinenses contra el Chelsea, el Arsenal y el Fulham.
Tras la derrota por 2-1 en casa ante el Newcastle United el martes por la noche, la directiva del Spurs decidió que la posición de Frank era insostenible y fue despedido a la mañana siguiente.
En un comunicado se podía leer: «El club ha tomado la decisión de realizar un cambio en el puesto de entrenador del equipo masculino y Thomas Frank se marchará hoy.
Thomas fue nombrado en junio de 2025 y hemos estado decididos a darle el tiempo y el apoyo necesarios para construir juntos el futuro.
Sin embargo, los resultados y el rendimiento han llevado a la directiva a concluir que es necesario un cambio en este momento de la temporada.
Durante su estancia en el club, Thomas se ha comportado con un compromiso inquebrantable, dando todo lo mejor de sí mismo para hacer avanzar al club. Queremos agradecerle su contribución y le deseamos mucho éxito en el futuro».
¿El regreso de Redknapp? El exentrenador se muestra abierto a una reunión.
Ahora, el exentrenador Redknapp ha declarado a Sky Sports que le encantaría volver al Tottenham, aunque admite que no espera recibir ninguna llamada del club en relación con la vacante.
«¿Me gustaría? ¡Por supuesto que lo haría! Sin lugar a dudas», dijo Redknapp sobre el puesto en los Spurs. «Pero escucha, soy realista. No vivo en una nube, ¿sabes? Es muy dudoso que consiga el puesto, pero, ¿podría hacerlo? Sí, por supuesto que podría hacerlo.
Lo que necesitan ahora es a alguien que llegue, vuelva a lo básico, trabaje duro, que cuando se pierda el balón no le dé vergüenza correr para intentar recuperarlo. Cuando se pierda, ya sabes, cerrar, trabajar juntos, un poco de confianza, hacerles creer en sí mismos. Si alguien llega y hace eso, pueden conseguir los resultados que necesitan, pero no va a ser fácil».
- AFP
Del descenso a la Champions League: la etapa de Redknapp en el Tottenham
Redknapp dirigió por primera vez al Tottenham entre 2008 y 2012. En el momento de su nombramiento, los Spurs ocupaban el puesto 20 de la tabla de la Premier League tras ocho jornadas disputadas de la temporada 2008-09, pero rápidamente consiguió estabilizar el equipo y acabaron octavos ese año. En la primera temporada completa de Redknapp, el Tottenham terminó cuarto, su mejor clasificación en la era de la Premier League hasta ese momento, y se clasificó para la Liga de Campeones por primera vez desde que se conocía como Copa de Europa en 1962.
Bajo la dirección de Redknapp, los Spurs llegaron a los cuartos de final de la Liga de Campeones 2010-11, con jugadores como Gareth Bale y Luka Modric brillando bajo su famosa gestión de personal. Finalmente, Redknapp fue despedido al final de la temporada 2011-12 a pesar de terminar cuarto en la Premier League de nuevo, ya que la victoria del Chelsea en la Champions League de esa temporada les impidió entrar en la máxima competición europea de clubes, ya que los Blues habían terminado sextos.
Los aficionados del Tottenham siguen teniendo en gran estima a Redknapp, que fue invitado de honor en el último partido disputado en el antiguo estadio de White Hart Lane en 2017. El último trabajo como entrenador del técnico de 78 años fue ese mismo año con el Birmingham City y desde entonces ha estado alejado del fútbol.
¿Qué le depara el futuro al Tottenham?
La búsqueda de un nuevo entrenador sigue adelante en el Tottenham, y todo apunta a que el club nombrará a un entrenador interino antes de hacer un nombramiento definitivo en verano. El exentrenador y seleccionador de Estados Unidos Mauricio Pochettino ha sido fuertemente vinculado con un regreso tras el Mundial, y los aficionados de los Spurs corearon su nombre durante la derrota del martes ante el Newcastle.
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios