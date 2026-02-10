¿Harry Maguire se queda? El tan criticado defensa del Manchester United está a punto de firmar un nuevo contrato tras su notable cambio de rumbo bajo la dirección de Michael Carrick.

Ahora, según el Daily Mail, Maguire está a punto de ser recompensado por sus buenas actuaciones últimamente. La publicación afirma que es «cada vez más probable» que el exjugador del Leicester City reciba una nueva oferta, ya que su contrato actual expira en verano.

Maguire tiene actualmente un contrato de 180 000 libras semanales y se cree que quiere permanecer en Old Trafford todo el tiempo que pueda, tras llegar a Manchester en 2019 en un traspaso de 80 millones de libras (93,6 millones de euros/101,6 millones de dólares) procedente del Leicester. Según se informa, se espera que se pueda llegar a un acuerdo en cuanto al salario y la duración del nuevo contrato. Maguire ha disputado 260 partidos en todas las competiciones con el club, ganando la Carabao Cup 2022-23 y la FA Cup 2023-24.

El central ya es libre para negociar posibles nuevos contratos con equipos de toda Europa, y se cree que el AC Milan, uno de los grandes de Italia, se ha puesto en contacto con el United durante el mercado de fichajes de enero. También se cree que el Al-Qadsiah, equipo de la Liga Profesional Saudí, ahora dirigido por Brendan Rodgers, ha mostrado su interés.