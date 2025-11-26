Harry Kane suplica a sus compañeros del Bayern Múnich que defiendan mejor las jugadas a balón parado contra el Arsenal mientras el delantero admite temor a las situaciones de balón parado de los Gunners
La destreza del Arsenal en jugadas a balón parado
El Arsenal se ha ganado la etiqueta de 'reyes de las jugadas a balón parado' desde la campaña 2024-25 por su asombrosa destreza goleadora en estas situaciones. En la temporada actual, 12 de los 39 goles de los Gunners en todas las competiciones han venido de jugadas a balón parado, manteniendo una tasa de conversión del 30,77 por ciento.
Sin embargo, en su último partido de la Premier League, en el que el equipo de Mikel Arteta se enfrentó a sus rivales del Tottenham, los líderes de la liga no necesitaron una sola jugada a balón parado para registrar una dominante victoria por 4-1 sobre el equipo de Thomas Frank.
Kane envía una advertencia a los compañeros del Bayern
La estrella del Bayern y de Inglaterra, Kane, ha admitido que está atento a las habilidades de Arsenal en jugadas a balón parado antes de su partido de la Liga de Campeones, como dijo a los periodistas: "Por supuesto que sigo la Premier League. Arsenal ha hecho bien en ese aspecto hasta ahora. Nos hemos preparado para el Arsenal como siempre. Lo mejor será no darles ninguna oportunidad de jugada a balón parado, controlar el juego, y necesitamos defender mejor de lo que hemos hecho recientemente cuando concedemos jugadas a balón parado".
A Arteta le encanta marcar goles a balón parado
Mientras que el Arsenal superó cómodamente el obstáculo del derbi contra el Spurs sin requerir una sola situación de balón parado, Arteta admitió más tarde que le encanta ver a su equipo marcar goles desde jugadas a balón parado. "Estoy disgustado porque no marcamos con una jugada a balón parado. Quiero marcar con una jugada a balón parado también," dijo Arteta a los reporteros después del partido.
El Bayern ha dominado la carrera de la Bundesliga 2025-26 hasta ahora, pero ha concedido seis goles en situaciones de balón parado y necesitará prestar atención a la advertencia de Kane para poder vencer a los Gunners.
¿Cómo planea el Arsenal detener al encendido Kane?
Kane ha mostrado una forma impresionante una vez más en la campaña 2025-26, ya que ha marcado 24 goles en 18 partidos en todas las competiciones. Cuando se le preguntó a la estrella del Arsenal Jurrien Timber sobre sus planes para silenciar al capitán de Inglaterra, dijo: "Eso no va a ser fácil, por supuesto. Creo que es un delantero increíble, todos lo saben. Tiene tantas cualidades. Lo ha estado haciendo durante tanto tiempo ya, y ahora en el Bayern de Múnich ha sido uno de los mejores jugadores del mundo. Así que va a ser un bonito desafío para nosotros como equipo, como defensores, detenerlo mañana. Creo que cuando te enfrentas a un rival con Harry Kane como delantero, él es un tema y lo discutes como defensores, porque es uno de los jugadores peligrosos. Es lo mismo con cualquier otro juego, discutimos a sus jugadores y la forma en que juegan. Para mañana, es lo mismo."