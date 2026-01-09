Harry Kane recibió instrucciones sobre lo que debe hacer para ganar el Balón de Oro, ya que el delantero del Bayern Múnich y de Inglaterra tiene una "gran oportunidad" en el año de la Copa del Mundo
Kane, que rompe récords, en la búsqueda de grandes honores
Kane rompió su muy publicitado mala racha de trofeos en 2024-25 cuando se convirtió en ganador del título de la Bundesliga. Anotó 41 goles en todas las competiciones para el Bayern la temporada pasada, con estándares personales notables mantenidos por el máximo goleador de todos los tiempos del Tottenham.
Sus hazañas fueron, sin embargo, suficientes sólo para obtenerle una clasificación en el puesto 13 en la última votación del Balón de Oro. Muchos han cuestionado ese tropiezo fuera del top 10, pero el delantero de 32 años está siendo respaldado para silenciar a los escépticos.
Ya ha alcanzado la marca de 30 goles a nivel de club esta temporada, mientras lleva su histórico total de esfuerzos para Inglaterra a 78 en 112 partidos, y sigue en la búsqueda de los más grandes elogios nacionales, continentales e internacionales.
- Getty/GOAL
¿Puede Kane ganar el Balón de Oro en 2026?
El exdelantero del Liverpool, Real Madrid y los Tres Leones Owen, hablando en asociación con apuestas de la Premier League inglesa, dijo a GOAL cuando se le preguntó qué necesita Kane para emular su victoria del Balón de Oro en 2001: "Utilizo la frase tormenta perfecta. El Balón de Oro es un escenario de tormenta perfecta, necesitas tener una temporada excepcional tú mismo y estar en un equipo excepcional, o al menos un equipo ganador. Todo eso ayuda y te da una gran ventaja.
"El Bayern de Múnich va a ganar la liga, están muy por delante, si ganan la Liga de Campeones y él tiene un buen Mundial, entonces absolutamente Harry Kane tendría una oportunidad de ganar ese premio. Son solo suposiciones.
"En el año del Mundial, mucho depende de quién gane el Mundial. Eso va a llevar mucho peso. Alguien puede tener una temporada promedio, pero si es el máximo goleador del Mundial y marca el gol de la victoria en la final, es bastante difícil argumentar que no ha contribuido al premio máximo de todos los tiempos, y eso va a llevar mucho peso. Si se mantiene en forma y saludable y le va bien, y su equipo es bueno, entonces por supuesto que tiene una gran oportunidad."
Objetivo Balón de Oro: Kane quiere ser el mejor del mundo
Kane siempre ha sido un jugador de equipo, con el éxito colectivo teniendo más valor para él que el reconocimiento individual. Sin embargo, está dispuesto a admitir que ser nombrado el mejor jugador del planeta es un logro que tiene un atractivo obvio para cualquier atleta de élite.
Anteriormente ha dicho sobre buscar un Balón de Oro: "Obviamente, me encantaría ganar el Balón de Oro. Esencialmente es un trofeo de equipo que gana el mejor individuo de ese equipo, así que no importa cómo lo hagas en una temporada, a menos que ganes las competencias más grandes, va a ser un ganador de la Champions League o un ganador de la Copa del Mundo esta vez.
"Especialmente cuando estás tan temprano en la temporada, es imposible hablar de ello. Me encantaría ganarlo, sin duda, sería una acumulación de hacer algo grande individualmente y como equipo. Sería casi la temporada perfecta. La oportunidad está allí cuando juegas en un club como el Bayern, que siempre es uno de los favoritos para ganar la Champions League. Con Inglaterra vamos a ser uno de los favoritos para ganar la Copa del Mundo."
- Getty
Capitán Kane: Objetivos para el delantero talismán
Kane, quien ha estado generando conversaciones de transferencias en el Bayern como resultado de cláusulas de liberación que existen en su contrato, liderará a Inglaterra en la Copa del Mundo 2026 como capitán de su país. Si rinde al máximo, entonces el equipo de Thomas Tuchel debería entrar en la contienda por un título global.
El talismánico No.9 también está persiguiendo su tercera Bota de Oro consecutiva en la Bundesliga, con tres hat-tricks más sumados a su cuenta esta temporada, y hay todas las razones para creer que subirá en las clasificaciones del Balón de Oro a medida que sus miras se fijan en el primer lugar.