Harry Kane reacciona ante la oferta de traspaso del candidato a la presidencia del Barcelona, mientras el Bayern de Múnich planea negociar su contrato

El delantero de 32 años tiene contrato con el actual campeón de la Bundesliga hasta el verano de 2027. Se ha sugerido que podría quedar libre de ese acuerdo en la próxima ventana de fichajes, y el Bayern debe decidir si debe sacar provecho de ello.

Se ha barajado la posibilidad de un traspaso a España, y Vilajoana ha declarado, como parte de su intento por hacerse con el control de los gigantes de la Liga en Cataluña: «Ya hemos establecido algunos contactos, y creo que es un jugador que encajaría muy bien, a la espera de su situación contractual: se trata de Harry Kane.

«Kane es un delantero centro que encajaría perfectamente en nuestro estilo de juego. Es un delantero capaz de retroceder para conectar con sus compañeros. También es capaz de jugar como un auténtico número 9, un goleador, un rematador. Es un jugador que aporta movilidad. También rinde bien cuando los equipos se repliegan. Aportaría mucho valor al juego del Barcelona».