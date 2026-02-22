Getty/GOAL
Harry Kane reacciona ante la oferta de traspaso del candidato a la presidencia del Barcelona, mientras el Bayern de Múnich planea negociar su contrato
El candidato a la presidencia del Barcelona quiere a Kane en el Camp Nou.
El delantero de 32 años tiene contrato con el actual campeón de la Bundesliga hasta el verano de 2027. Se ha sugerido que podría quedar libre de ese acuerdo en la próxima ventana de fichajes, y el Bayern debe decidir si debe sacar provecho de ello.
Se ha barajado la posibilidad de un traspaso a España, y Vilajoana ha declarado, como parte de su intento por hacerse con el control de los gigantes de la Liga en Cataluña: «Ya hemos establecido algunos contactos, y creo que es un jugador que encajaría muy bien, a la espera de su situación contractual: se trata de Harry Kane.
«Kane es un delantero centro que encajaría perfectamente en nuestro estilo de juego. Es un delantero capaz de retroceder para conectar con sus compañeros. También es capaz de jugar como un auténtico número 9, un goleador, un rematador. Es un jugador que aporta movilidad. También rinde bien cuando los equipos se repliegan. Aportaría mucho valor al juego del Barcelona».
Kane reacciona ante los rumores sobre su traspaso al Barcelona
Kane afirma no estar al tanto de ninguna negociación con el Blaugrana. Le complace saber que sus habilidades son tan apreciadas por otro peso pesado europeo, pero insiste en que no se ha elaborado ningún plan de traspaso.
Cuando se le preguntó sobre su posible fichaje por el Barça, respondió: «No he oído nada al respecto. Mi padre y mi hermano se encargan de todo, pero no me han dicho nada. Como ya he dicho, estoy muy contento aquí, en el Bayern. Estoy centrado en esta temporada y en mi etapa en el Bayern. Lo tomo como un cumplido».
El Bayern planea negociar la renovación del contrato
En un momento dado se reveló que el contrato de Kane incluye cláusulas de rescisión por valor de 57 millones de libras (77 millones de dólares). El miembro del consejo de supervisión del Bayern, Uli Hoeness, ha declarado desde entonces al diario Bild: «Me gustaría dejar esto claro. Harry es una suerte para nosotros. Dado que su cláusula de rescisión para el verano de 2026 ya ha expirado y su contrato se extiende hasta el verano de 2027, actualmente no estamos bajo ninguna presión».
Altos cargos del club muniqués han revelado que se están planificando negociaciones contractuales con Kane. El director deportivo Christoph Freund ha declarado: «Aún le queda un año y medio de contrato. Se siente muy a gusto aquí. No nos preocupa. Debería seguir como hasta ahora y seguir sintiéndose tan a gusto con su familia en Múnich. Así podrá quedarse en Múnich durante mucho tiempo».
La leyenda del Bayern Lothar Matthaus cree que se llegará a un acuerdo. Ha declarado a Sky Sports Deutschland: «No creo que vaya a dejar el Bayern. El dinero no es su máxima prioridad, sino sentirse cómodo con los entrenadores, sus compañeros de equipo y su familia.
Se ha adaptado bien con sus hijos. Traer a su familia es un gran paso. Tengo la sensación de que el dinero no es lo que le importa. En Arabia Saudí probablemente ganaría tres o cuatro veces más. Estoy convencido de que Harry Kane renovará su contrato con el FC Bayern».
Kane persigue el récord goleador de Lewandowski en la Bundesliga
El compañero de Kane en el Tottenham y la selección inglesa, Danny Murphy, declaró recientemente a GOAL cuando se le preguntó si debería plantearse dejar el Bayern: «Lo que siempre resulta difícil cuando te haces mayor es pensar demasiado en el futuro, porque todos hemos pasado por eso cuando el cuerpo ya no responde igual. Si estuviera cerca de Kane y tuviera alguna influencia sobre él, no le animaría a irse a ningún sitio, porque en este momento, en este equipo de Múnich, parece que tienen una oportunidad real en la Liga de Campeones. Está jugando mejor que nunca. ¿Por qué querría estropear eso?».
Kane marcó dos goles en su última aparición con el Bayern, en la victoria por 3-2 sobre el Eintracht de Fráncfort, y ya suma 28 goles en la Bundesliga en la temporada 2025-26. Está persiguiendo el récord de Robert Lewandowski de 41 goles en una sola temporada y le quedan 11 partidos por disputar en esta campaña.
