Harry Kane persigue otro trofeo con un penalti crucial, mientras el Bayern de Múnich alcanza las semifinales de la DFB-Pokal con una trabajada victoria contra el RB Leipzig.

El Leipzig pensó que había marcado el primer gol en los primeros cinco minutos, cuando Yan Diomande entró por la derecha, regateó a tres rivales y encontró a Christoph Baumgartner, que remató con suavidad. Sin embargo, la revisión del VAR reveló que Baumgartner estaba en fuera de juego.

Antes de llegar al minuto 20, Harry Kane tuvo su primera gran oportunidad de marcar, pero su disparo desde 12 metros fue despejado sobre la línea de gol. A continuación, Kane vio cómo su remate de cabeza al segundo palo era bloqueado por su propio compañero Aleksandar Pavlovic, aunque de forma involuntaria, antes de que Luis Díaz enviara un disparo por encima del larguero.

Baumgartner estuvo a punto de abrir el marcador para el Bayern antes del descanso, cuando encontró a David Raum, pero su potente disparo fue bien atajado por Manuel Neuer.

Antes del descanso, Marten Vandervoort realizó dos paradas excepcionales para mantener el empate del Leipzig, pero en la segunda parte, justo después de la hora de juego, su pierna colgante derribó a Josip Stanisic, y Kane se adelantó para marcar finalmente desde 12 metros.

Y en tres minutos, el Bayern marcó el segundo, gracias a un remate certero de Díaz tras un brillante pase de Michael Olise.

Ahora, el gigante bávaro tiene que prepararse para la semifinal, la primera vez que alcanza esta fase en esta competición desde 2020.