UCL Team of the League Phase.jpgGetty/GOAL
Harry Kane, Kylian Mbappé y el XI Ideal de GOAL de la fase de liga de la Champions League 2025-26

¡Ahí lo tenemos! Después de 144 partidos colosales que incluyeron muchos goles y drama, se ha bajado el telón de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2025-26. El Arsenal terminó en la cima de la tabla con un récord perfecto, mientras que el Manchester City aseguró la clasificación automática a los octavos de final por los pelos. Pero tres gigantes históricos de Europa ya han sido eliminados: Napoli, Marsella y Ajax.

El controvertido 'Modelo Suizo' no fue recibido cálidamente por los aficionados cuando se introdujo la temporada pasada, pero ahora parece haber una aceptación generalizada de que el nuevo formato supera a la antigua fase de grupos, con más enfrentamientos de elite para disfrutar y un sentido de peligro que recorre las ocho jornadas. También ha llevado indudablemente a un aumento en el número de actuaciones individuales impresionantes.

¿Pero qué jugadores se destacaron sobre el resto? Descúbrelo en el Equipo de la Fase de Liga de GOAL, que solo incluye a tres estrellas del Arsenal, a pesar de su supremacía en la primera fase de la competición...

  • FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Portero: David Raya (Arsenal)

    Arsenal solo concedió cuatro goles en toda la fase de la liga, y David Raya mantuvo cinco veces su portería a cero, el segundo más alto de todos los porteros en la competencia detrás de Guglielmo Vicario del Tottenham. Nikita Haikin de Bodo/Glimt también merece una mención por realizar la mayor cantidad de paradas (49) para ayudar a los modestos noruegos a llegar a los play-offs, pero por pura consistencia, Raya fue insuperable.

    De los 20 disparos que el internacional español enfrentó en sus siete apariciones bajo palos, paró asombrosamente 18, dándole, con diferencia, el mejor porcentaje de paradas (90), mientras también realizó 17 reclamaciones aéreas, desafiando la narrativa popular de que no domina su área.

    Los Gunners no habrían anotado la mayor cantidad de goles (23) de no ser por la distribución de Raya, y si mantiene su nivel actual, el jugador de 30 años podría surgir como un fuerte contendiente para el Trofeo Yashin 2026.

  • FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    LD: Jurrien Timber (Arsenal)

    Raya también se ha beneficiado indudablemente de tener una defensa muy sólida frente a él, con Jurrien Timber bloqueando el camino a la portería para todos los extremos voladores contra los que se ha enfrentado. De hecho, el holandés se ha establecido entre los mejores defensores uno contra uno del negocio, con la mezcla perfecta de velocidad, fuerza e inteligencia.

    Timber también es un gran activo en ataque, siempre buscando pases que rompan líneas y aprovechando cualquier oportunidad que pueda para entrar en el área.

    "Ha sido fenomenal en todos los aspectos," dijo Mikel Arteta después de la actuación estelar de Timber en la victoria 3-0 de los Gunners sobre el Slavia Praga. "Creo que ha llevado su nivel y el nivel del equipo a una dimensión diferente." Esa última frase es indiscutible, y el éxito tangible podría ser un subproducto del siguiente paso en su desarrollo.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-LIVERPOOLAFP

    CB: Virgil van Dijk (Liverpool)

    Virgil van Dijk ha mostrado signos de declive esta temporada a la avanzada edad de 34 años, con posiblemente su punto más bajo en la sorprendente derrota en casa por 4-1 de Liverpool ante el PSV. Sin embargo, en los otros siete partidos de la Liga de Campeones en los que Van Dijk ha sido titular, ha sido casi impecable, particularmente en la emocionante victoria por 3-2 sobre el Atlético de Madrid, cuando marcó un dramático gol de la victoria en el tiempo de descuento.

    Eso fue una de las cinco contribuciones de gol de Van Dijk, quien una vez más ha liderado con el ejemplo en ambos extremos del campo para un equipo del Liverpool que también logró grandes victorias sobre el Real Madrid e Inter en su camino hacia un tercer puesto. Una aparente pérdida de movilidad no ha sido tan perjudicial para el capitán de los Reds en Europa, ya que ha demostrado que aún puede dominar en el aire y en el suelo.

  • FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    CB: Jonathan Tah (Bayern Múnich)

    Jonathan Tah fue incluido en el Equipo de la Fase de Liga de GOAL en 2024-25 después de sus impresionantes actuaciones para el Bayer Leverkusen, y se merece estar de vuelta en la alineación tras hacer que la transición al Bayern Múnich pareciera fácil. El intimidante alemán fue colosal cuando los campeones de la Bundesliga lograron terminar en segundo lugar con siete victorias de ocho, particularmente en su triunfo 2-1 sobre el PSG, donde logró ocho despejes y tres recuperaciones, completando el 95 por ciento de sus pases.

    Forjando una conexión instantánea con Dayot Upamecano, Tah ha sido un maestro en apagar incendios y rara vez sale perdiendo en sus duelos. La temible línea delantera del Bayern recibe todos los elogios, pero Tah les ha dado la base para una carrera hacia su primera corona de la Liga de Campeones desde 2019-20.

  • Paris Saint-Germain v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    LB: Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

    Es justo decir que la defensa del título del PSG ha sido una gran decepción hasta ahora, con el equipo de Luis Enrique teniendo que conformarse con un lugar en el play-off después de ganar solo cuatro juegos en la fase de liga.  Nuno Mendes, sin embargo, ha logrado mejorar su reputación como el mejor lateral izquierdo del continente, acumulando cuatro participaciones de gol, incluyendo una asistencia vital en la declaración de victoria 2-1 del PSG fuera de casa contra Barcelona.

    Los campeones europeos vigentes han dependido del ritmo y la atletismo del joven de 23 años en el exterior, tanto en defensa como en ataque, pero su mejor trabajo ha venido en los espacios intermedios, porque también es hábil cortando hacia áreas centrales para enlazar el juego. Mendes sigue cumpliendo con el apodo de "avión de combate" que le otorgó Luis Enrique, y aterradoramente, todavía tiene mucho más potencial por desbloquear.

  • Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    ED: Lamine Yamal (Barcelona)

    Mendes puede haberle superado en octubre, pero Lamine Yamal ha demostrado que sigue siendo el mejor futbolista del planeta cuando está en plena forma, a pesar de luchar contra una lesión crónica y las dificultades de cohesión del Barcelona en la Liga de Campeones. El total de 72 regates del joven de 18 años es 18 más que su rival más cercano, Jeremy Doku, mientras que también se encuentra entre los 10 primeros en ocasiones creadas por cada 90 minutos.

    De hecho, Yamal terminó la fase de liga con seis contribuciones de gol, un botín más que respetable considerando que se perdió dos partidos, y dio un paso al frente cuando el Barça más lo necesitaba. Su espectacular gol en solitario en el Club Brujas finalmente marcó la diferencia entre un empate y una derrota, mientras que fue simplemente imparable en la victoria del Barça por 4-1 contra el Copenhague en la última jornada, que aseguró el progreso automático a los octavos de final. Un auténtico placer de ver.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-LIVERPOOLAFP

    CM: Dominik Szoboszlai (Liverpool)

    Dominik Szoboszlai ha llevado a cuestas al Liverpool disfuncional de Arne Slot durante gran parte de su tambaleante defensa del título de la Premier League, y ha sido la fuerza impulsora en su intento de redención en la Liga de Campeones. El húngaro todoterreno anotó un total de ocho goles y asistencias en la fase de liga, mientras que solo cinco jugadores registraron más tiros a puerta.

    Cuando tiene la oportunidad de marcar, Szoboszlai es letal, como lo demuestran sus tiros de larga distancia contra el Eintracht Frankfurt y el Marsella, mientras que pocos pueden igualar la precisión y penetración que ofrece con su pase. Slot también sabe que nadie trabajará más duro que Szoboszlai, quien ya tiene 38 recuperaciones de balón a su nombre y ha cubierto casi 21 millas en sus 705 minutos en el campo.

  • Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    CM: Vitinha (Paris Saint-Germain)

    El organizador portugués del PSG, Vitinha, ha sido el jugador más consistente en las filas de Luis Enrique una vez más, con el jefe del Tottenham, Thomas Frank, prediciendo que "será el próximo ganador del Balón de Oro" después de ver al exjugador del Wolves hacer girar en círculos a su equipo en la jornada cinco. Vitinha obtuvo una calificación de 9.9 en Sofascore tras anotar un hat-trick en la emocionante victoria del PSG por 5-3 sobre los Spurs, y también encontró la red contra el Bayer Leverkusen y el Newcastle, aunque los goles no son generalmente su fuerte. 

    Es el hombre que dicta el ritmo para los campeones europeos reinantes, siempre buscando abrir nuevos carriles de pase y llevar el balón hacia adelante. Se siente como si el balón estuviera pegado a los pies de Vitinha, y lo utiliza de manera más eficiente que nadie, con el joven de 25 años liderando en pases completados, tal como lo hizo durante la carrera del PSG hacia el trofeo la temporada pasada. Un éxito repetido es todavía una posibilidad clara debido a su sola presencia.

  • Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    EI: Gabriel Martinelli (Arsenal)

    La obsesión de Arteta con las jugadas a balón parado ha sido en detrimento de los jugadores ofensivos del Arsenal a nivel doméstico, pero han parecido un conjunto atacante más fluido en Europa, en gran medida gracias a Gabriel Martinelli. El brasileño ha marcado seis goles en siete apariciones, a pesar de que tres de esas apariciones fueron como suplente, combinando carreras deslumbrantes con una definición implacable.

    Los Gunners estaban empatados 0-0 con el Athletic Club y 1-1 contra el Bayern antes de que se introdujera a Martinelli, y de no haber sido por su impacto inmediato, quizás no hubieran obtenido los privilegios de la fase eliminatoria que vienen con un final entre los dos primeros, ya que el equipo de Arteta ahora jugará todos sus partidos de vuelta en casa hasta las semifinales, si logran llegar allí.

    Martinelli ha tenido sus críticos en los últimos años, pero todavía tiene magia ganadora de partidos en sus botas y la capacidad de dejar en evidencia incluso a los mejores defensores.

  • FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    CF: Harry Kane (Bayern Múnich)

    ¡Harry Kane está envejeciendo como un buen vino! A sus 32 años, está en camino de su temporada más impresionante en el Bayern hasta ahora, ya con 35 goles en solo 31 apariciones en todas las competiciones, ocho de ellos en el escenario más grande de Europa. Un doblete para vencer al Chelsea en el día inaugural fue el punto culminante, pero Kane también terminó fuerte, anotando ambos goles en una victoria por 2-0 sobre Union Saint-Gilloise antes de salir desde el banquillo para marcar el gol de la victoria contra el PSV.

    El Bayern también ha visto al exjugador del Tottenham como un líder y creador de juego talismán; crea oportunidades casi tan a menudo como las finaliza y establece los más altos estándares de excelencia. Vincent Kompany ha reunido un elenco de apoyo que ha sacado lo mejor de Kane, ayudando al Bayern a alcanzar un nivel completamente nuevo. El capitán de Inglaterra claramente tiene hambre de más trofeos, y puede también convertirse en el favorito para el Balón de Oro de 2026 si mantiene su trayectoria actual.

  • Kylian-mbappe(C)GettyImages

    CF: Kylian Mbappe (Real Madrid)

    Kylian Mbappe parece decidido a seguir los pasos de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, y ahora hay una muy buena posibilidad de que el francés rompa el récord de goles en una sola temporada de la Liga de Campeones de Ronaldo, que es de 17, dado que ya tiene 13 en solo siete apariciones para la temporada 2025-26.

    Nunca sabes qué esperar del equipo actual del Madrid, que terminó justo fuera de los ocho primeros después de perder su último partido contra el Benfica, pero Mbappe está haciendo todo lo posible para enmascarar sus defectos colectivos. Encabeza la lista de tiros a puerta en la competición esta temporada (22) y a menudo genera oportunidades por sí mismo, mientras que el ex talismán del PSG no tiene igual cuando se trata de cronometrar carreras detrás de la defensa.

    Aunque una 16ª victoria en la Liga de Campeones parece estar más allá del Real, que todavía se está recuperando del desafortunado mandato de Xabi Alonso, no se puede descartar por completo porque Mbappe tiene el poder de marcar la diferencia en cualquier momento.

