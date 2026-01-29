Harry Kane, Kylian Mbappé y el XI Ideal de GOAL de la fase de liga de la Champions League 2025-26

El controvertido 'Modelo Suizo' no fue recibido cálidamente por los aficionados cuando se introdujo la temporada pasada, pero ahora parece haber una aceptación generalizada de que el nuevo formato supera a la antigua fase de grupos, con más enfrentamientos de elite para disfrutar y un sentido de peligro que recorre las ocho jornadas. También ha llevado indudablemente a un aumento en el número de actuaciones individuales impresionantes.
¿Pero qué jugadores se destacaron sobre el resto? Descúbrelo en el Equipo de la Fase de Liga de GOAL, que solo incluye a tres estrellas del Arsenal, a pesar de su supremacía en la primera fase de la competición...