Harry Kane, Kylian Mbappé y el XI Ideal de GOAL de la fase de liga de la Champions League 2025-26

Arsenal solo concedió cuatro goles en toda la fase de la liga, y David Raya mantuvo cinco veces su portería a cero, el segundo más alto de todos los porteros en la competencia detrás de Guglielmo Vicario del Tottenham. Nikita Haikin de Bodo/Glimt también merece una mención por realizar la mayor cantidad de paradas (49) para ayudar a los modestos noruegos a llegar a los play-offs, pero por pura consistencia, Raya fue insuperable.

De los 20 disparos que el internacional español enfrentó en sus siete apariciones bajo palos, paró asombrosamente 18, dándole, con diferencia, el mejor porcentaje de paradas (90), mientras también realizó 17 reclamaciones aéreas, desafiando la narrativa popular de que no domina su área.

Los Gunners no habrían anotado la mayor cantidad de goles (23) de no ser por la distribución de Raya, y si mantiene su nivel actual, el jugador de 30 años podría surgir como un fuerte contendiente para el Trofeo Yashin 2026.