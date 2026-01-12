Getty
Harry Kane iguala un récord de la Bundesliga que duraba 60 años con su racha goleadora
El récord de Kane en el Bayern: su racha de goles rompe la maldición de los títulos
Kane cerró un capítulo de su vida con el club de su infancia, el Tottenham, al despedirse de la Premier League en 2023. Dejó Londres como máximo goleador histórico de los Spurs, con 280 tantos en su haber.
Aunque su adaptación al Allianz Arena era esperada, la magnitud de sus logros ha sorprendido a muchos. En su temporada de debut en Baviera, firmó 44 goles en todas las competiciones, y la pasada campaña registró 41.
La temporada 2024-25 vio a Kane romper su famosa “maldición de trofeos”, al conquistar la Bundesliga. Desde entonces, sumó la Supercopa y ahora apunta a más éxitos domésticos, continentales e internacionales con club y selección en 2026.
A sus 32 años, Kane sigue siendo una pesadilla para las defensas rivales, entrando en la fase decisiva de otra Champions League mientras se acercan nuevos finales de Copa del Mundo.
- Getty
Kane iguala un histórico récord de la Bundesliga
Kane lanzó un espectacular disparo que golpeó la parte inferior del travesaño frente al Wolfsburg, mientras el Bayern goleaba 8-1 y mantenía su récord invicto en la Bundesliga esta temporada. El temible delantero inglés suma 31 goles en todas las competiciones.
Ha alcanzado los 20 goles en liga, después de registrar 36 en 2023-24 y 26 la temporada pasada, logrando Botas de Oro consecutivas en el proceso. Se convirtió en el primer jugador desde Timo Konietzka, hace casi 60 años, en superar la marca de 20 goles en cada una de sus tres primeras temporadas en la Bundesliga.
Sobre la última exhibición del Bayern, Kane comentó: “Fue genial. En algunos momentos controlamos muy bien el juego. Estábamos decepcionados por el gol que concedimos, pero nos recuperamos rápido y dominamos el ritmo. En la segunda mitad salimos con más energía e intensidad, fuimos despiadados en ataque y marcar tantos goles para ampliar nuestra ventaja a 11 puntos fue muy importante.”
Transferencias en marcha: Cláusulas de rescisión en el contrato de Kane con el Bayern
Aunque Kane atraviesa un momento de forma espectacular, siguen surgiendo preguntas sobre su futuro a largo plazo en Baviera. Se ha revelado que su contrato incluye cláusulas que podrían activarse en cada ventana de transferencias.
Se afirma que estaría disponible por 66 millones de euros en 2026, aunque no se espera que se concrete ningún traspaso en la ventana de enero. Se ha especulado con un posible regreso a Inglaterra, donde podría perseguir el récord de goles de la Premier League de Alan Shearer.
Los gigantes de LaLiga, Barcelona y Real Madrid, también han mostrado interés, dado que Kane podría seguir los pasos de la leyenda del Bayern, Robert Lewandowski, rumbo al Camp Nou.
Actualmente, solo está vinculado al Bayern hasta el verano de 2027. Sin embargo, el club está decidido a mantener a su delantero estrella contento, y Kane ha reiterado en varias ocasiones su satisfacción en Múnich.
No se descarta una estancia prolongada, con conversaciones previstas cuando todas las partes estén listas para negociar. El director deportivo del Bayern, Max Eberl, afirmó: "Se siente increíblemente cómodo con nosotros, lo amamos, se siente como en casa en Múnich, entonces, ¿cuál es el problema?"
- Getty
Rompiendo récords: Kane disfruta su momento en el Allianz Arena
Kane aún tiene récords por batir en Alemania mientras compite por los galardones más prestigiosos. Se le considera un posible candidato al Balón de Oro, y no parece haber necesidad de un cambio de escenario mientras disfruta del pico de su carrera.
No obstante, los rumores de transferencia seguirán mientras su contrato siga vigente, ya que el Bayern sabe que no puede permitirse dejar que un jugador tan valioso entre en los últimos 12 meses de su contrato y se acerque a la agencia libre.
Anuncios