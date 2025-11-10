Harry Kane respaldado para emular a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi jugando cerca de sus 40 años, ya que se explica la longevidad de la estrella 'técnica' del Bayern Múnich

El exdelantero de Inglaterra Emile Heskey ha dicho previamente a GOAL cuando se le preguntó cuánto tiempo podría continuar Kane: “Jugué hasta los 32 años. Puedes verlo pasando de esa edad. Estás mirando a Ronaldo, cambiando la forma en que juega, y él tiene 39 años. Eso es similar a lo que Harry más o menos hace. [Alan] Shearer fue otro, aunque envejezcas, aunque haya un cambio de ritmo, un cambio de movilidad, seguirá marcándote goles. Esa es la clave. Puedo verlo jugando para el equipo nacional hasta los 36, dependiendo del entrenador. Y dependiendo de quién esté detrás de ti.”

El propio jugador ha dicho a ESPN que está inspirado por Messi y CR7: “Pienso en lo que han hecho, son tan buenos en sus 30 como lo eran en sus 20. Obviamente me emociona saber que si mantengo mi cuerpo en buena forma y mi mentalidad correcta, podría estar jugando al más alto nivel todo el tiempo que quiera hacerlo. Esos jugadores [Ronaldo y Messi] han puesto el listón alto, ellos y algunos otros también, y simplemente me motiva y me dice que es posible. Es genial ver a esos jugadores todavía rindiendo, dos de los mejores jugadores que jamás hayan jugado nuestro juego. Para mí ahora, es casi la segunda mitad de mi carrera. He tenido una buena primera mitad; ahora, ¿puede la segunda mitad ser aún mejor?”