Harry Kane debería aspirar a superar a Robert Lewandowski en el Bayern de Múnich en lugar de intentar llenar el vacío dejado por la leyenda polaca en el Barcelona

«Kane es un delantero centro que encajaría perfectamente en nuestro estilo de juego. Es un delantero capaz de retroceder para conectar con sus compañeros. También es capaz de jugar como un auténtico número 9, un goleador nato, un rematador. Es un jugador que aporta movilidad. Además, rinde bien cuando los equipos se repliegan. Aportaría mucho al juego del Barcelona».

Sin duda, tiene razón. Kane ha destacado como goleador y creador de juego en el Bayern de Múnich, bajo las órdenes de Vincent Kompany, que prefiere el mismo estilo de juego agresivo y de alto ritmo que el entrenador del Barcelona, Hansi Flick. Por lo tanto, es fácil imaginar al capitán de Inglaterra haciendo el mismo trabajo estelar en el Camp Nou.

Por lo que parece, Kane tampoco se opone del todo a la idea, aunque sensatamente la minimice en público.

«No he oído nada al respecto. Mi padre y mi hermano se encargan de todo, pero no me han dicho nada», respondió cuando se le preguntó por los comentarios de Vilajoana. «Como ya he dicho, estoy muy contento aquí en el Bayern. Estoy centrado en esta temporada y en mi etapa en el Bayern. Lo tomo como un cumplido».

Esa última frase da al Barça algo de esperanza, y todos los culés acérrimos seguramente acogerían con agrado la posibilidad de que Kane sustituyera a Robert Lewandowski, cuyo contrato expira al final de la temporada. Sin embargo, si es o no la mejor opción en esta etapa de la carrera de Kane es otra cuestión totalmente distinta.