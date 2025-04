Harry Kane debe superar la crisis de lesiones del Bayern Múnich y redescubrir su toque goleador para mantener viva la ilusión de la Champions League

Inter Milán vs Bayern Múnich

Los bávaros llegan al duelo del miércoles en San Siro sin varios jugadores clave, poniendo aún más presión de lo habitual sobre su goleador.

Con poco más de 15 minutos para el final en el Allianz Arena la semana pasada y Bayern Munich perdiendo 1-0 ante el Inter, el entrenador Vincent Kompany decidió que era hora de Thomas Muller. El veterano delantero había anunciado que dejaría el club al final de la temporada, después de 25 años en los libros de los bávaros, lo que significaba que el escenario estaba listo para un acto final dramático.

Como era de esperar, Muller desempeñó a la perfección el papel de súper suplente al convertir el centro de Konrad Laimer para igualar el marcador a favor del Bayern con solo cinco minutos restantes. Sin embargo, el Inter casi de inmediato cambió el guion con un brillante gol de contraataque que le dio al equipo de Simone Inzaghi una valiosa victoria. Muller estaba comprensiblemente frustrado, pero lejos de desanimarse, reaccionó al hecho de haber sido superado por Davide Frattesi con su característico buen humor.

"Fue desafortunado que el último contraataque lo pusiera 2-1; de lo contrario, la historia de Muller se habría desarrollado..." he told Amazon Prime Video. "¡Tendré que quejarme al Inter!"

Muller sabía muy bien que el Bayern solo tenía a sí mismo para culpar por su primera derrota en casa en la Liga de Campeones en cuatro años.

"Las oportunidades convertidas fueron la clave," he pointed out. "En última instancia, se trata de goles en el fútbol y no aprovechamos nuestra gran oportunidad de ponerlo 1-0."

Para ser más precisos, Harry Kane no aprovechó la gran oportunidad del Bayern de ponerlo 1-0 - y, como suele ser el caso, el estado de forma del inglés es un tema de mucho debate de cara al decisivo partido de vuelta del miércoles en San Siro...