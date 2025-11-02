Harry Kane 'considera' la posibilidad de unirse al Barcelona con el contrato del delantero del Bayern Múnich próximo a renovarse

Kane tiene contrato con el Bayern hasta junio de 2027, pero tiene una cláusula de rescisión en su acuerdo que podría permitirle dejar el club por tan solo £57 millones a partir del próximo verano. Sin duda, habrá una serie de los clubes más importantes de Europa persiguiendo la firma del goleador y el Barcelona ha emergido como uno de los principales contendientes.

Los Blaugrana necesitarán un nuevo delantero para liderar su línea de ataque si Robert Lewandowski deja el club al final de su contrato, que expira en junio de 2026. Según SPORT, Julian Alvarez del Atlético de Madrid es su principal objetivo, pero podría resultar demasiado costoso llevárselo de la capital española y traerlo a Cataluña. Erling Haaland del Manchester City también parece estar más allá del músculo financiero del Barcelona con problemas de liquidez.

El informe del medio catalán indica que el club ahora está considerando a Kane como una opción más viable que las opciones de delantero más jóvenes. El club ha hecho comparaciones entre el máximo goleador histórico de Inglaterra y Lewandowski, quien se unió al club en una transferencia libre después de varias campañas llenas de goles en Baviera. El legendario delantero polaco ha demostrado ser un gran éxito en el Camp Nou y, a pesar de tener ahora 37 años, su capacidad goleadora no ha disminuido.

Al igual que Lewandowski, Kane nunca ha dependido de la velocidad para su capacidad goleadora y podría rendir al más alto nivel bien entrada la treintena. Dado esto, pagar más de £50 millones por un delantero de 32 años que aún está en su mejor momento podría seguir siendo una fuerte inversión, especialmente si logran exprimir cuatro o cinco años de las piernas del inglés.