Preguntado sobre la decisión antes del viaje del Barcelona a Villarreal, Flick ofreció una evaluación directa. Argumentó que al ponderar adecuadamente influencia, contribución y consistencia, el lugar de Raphinha debería haber estado fuera de debate.

Dijo: "Hay algo que quería comentar. El Once Ideal de la FIFA es un chiste. Es increíble que Raphinha no esté en él. Su influencia fue increíble. Fue el máximo goleador en la Liga de Campeones. Es increíble. Y lo más importante es su influencia. Es una broma. No puedo creer que no esté. Después de esta temporada, lo merecía. Es increíble."

Sin embargo, Flick estaba contento con el éxito del equipo.

"Mi mejor año con éxito para mí, el equipo, el club, los aficionados," dijo. "Es fantástico lo que hemos experimentado, pero eso es pasado y tenemos que trabajar para repetirlo. Hay objetivos que no se han logrado."

Esta no fue la primera vez que Raphinha enfrentó una injusticia percibida. Omisiones anteriores de selecciones globales ya habían provocado una respuesta sutil pero contundente en las redes sociales, donde destacó sus goles, asistencias y trofeos. La sensación entre los aficionados del Barcelona era que el extremo había sido subvalorado una vez más, a pesar de haber logrado un triplete doméstico y liderar el ataque más peligroso de Europa. Esa sensación se intensificó cuando la votación del Balón de Oro lo colocó en quinto lugar, detrás del antiguo favorito del Barcelona Ousmane Dembele, el fenómeno adolescente Lamine Yamal, Vitinha y Mohamed Salah.