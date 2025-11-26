Hansi Flick promete hablar con Ronald Araujo sobre la expulsión innecesaria en la primera mitad que le costó a Barcelona la derrota en la Champions League contra el Chelsea

En la conferencia de prensa posterior al partido, Flick dejó claro que creía que la expulsión del uruguayo era evitable, al tiempo que reflexionó sobre las dificultades de Barça para competir con un jugador menos.

"No sé qué pasó con la primera tarjeta amarilla", dijo el alemán. "Tengo que hablar con él y ver los videos, y la segunda no debía haber entrado así. Pero estas cosas pasan en el fútbol. No fue el momento adecuado ni la jugada adecuada, pero así fue."

Luego amplió sobre el rendimiento del equipo en general en Londres: "Es solo un juego. Empezamos bien, con buenas oportunidades, de Ferran, y luego con un jugador menos se volvió muy difícil. No tuvimos la intensidad necesaria, pero soy positivo con respecto al futuro."

"No es fácil ganar contra este equipo, el Chelsea, con un jugador menos. Pero soy positivo respecto a los próximos partidos. Nos quedan tres juegos y confío en que podemos ganarlos. Pero hoy cometimos algunos errores, no mantuvimos la posesión, algunos jugadores cometieron errores... Hoy no fue suficiente, pero hay cosas positivas: Raphinha está de vuelta, Marcus está jugando bien... tenemos que ser positivos. Si analizas el juego, tienes que ver que jugamos con un jugador menos y eso tiene un gran impacto. Juegas mejor con un jugador más. Para el Chelsea, jugar contra diez es una gran ventaja."