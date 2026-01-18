En un giro sorprendente de los acontecimientos que ha enviado ondas de choque a través de La Masia, el prodigio adolescente informó a Barcelona de su decisión de dejar el club durante la ventana de transferencias de enero. El mediocampista ofensivo de 18 años está dispuesto a activar la cláusula de rescisión de €6 millones (£5,18m/$6,96m) en su contrato para buscar más oportunidades consistentes en el primer equipo en otro lugar.

La noticia dejó al entrenador Flick "aturdido" y profundamente decepcionado, ya que había integrado a Fernández en la dinámica del equipo senior esta temporada, viendo un enorme potencial en el joven. El PSG se ha movido rápida y decisivamente, con informes que indican que se ha alcanzado un acuerdo verbal para un contrato a largo plazo hasta junio de 2030. El PSG está ahora en proceso de pagar formalmente la cláusula para completar la transferencia, superando el fuerte interés de los gigantes de la Premier League Chelsea y Manchester City. Y Flick ha lanzado un duro golpe a aquellos que asesoran al joven.