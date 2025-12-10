Hansi Flick explica el enfado de Lamine Yamal tras su sustitución y la joven estrella recibe suspensión en Champions League

Flick abordó la molestia de Yamal por su sustitución en los minutos finales durante sus declaraciones posteriores al encuentro, ofreciendo una explicación serena y matizada. El técnico confirmó que la decisión de retirar al joven extremo respondió más a motivos de precaución que a una cuestión táctica.

“Cambiamos a Lamine faltando pocos minutos porque ya tenía una amarilla y el partido estaba entrando en su tramo final”, explicó Flick. “Si estaba un poco molesto, lo entiendo perfectamente, y me gusta. Yo también fui jugador. Es totalmente aceptable, no hay ningún problema”.

Sin embargo, por más que Flick valore la competitividad de Yamal, el Barcelona deberá afrontar su próximo compromiso de Champions sin él. La tarjeta amarilla vista ante el Frankfurt fue la tercera de la presente campaña, activando automáticamente una suspensión de un partido. Como consecuencia, el joven talento se perderá el duelo de enero frente al Slavia Praga.

El entrenador también subrayó el mérito de las constantes remontadas del equipo, aunque reconoció que no pueden permitirse convertir los inicios titubeantes en un hábito.

“Estoy muy satisfecho con cómo reaccionamos”, añadió. “Pero también sería bueno empezar bien y marcar el primer gol. Es lo que hay”.