Getty Images Sport
Hansi Flick explica el enfado de Lamine Yamal tras su sustitución y la joven estrella recibe suspensión en Champions League
El Barça, forzado a reaccionar tras el gol tempranero del Frankfurt
Los dirigidos por Flick tuvieron que esforzarse al máximo para asegurar los tres puntos en una noche exigente en el Camp Nou. El Barcelona comenzó cuesta arriba, quedándose atrás apenas a los 21 minutos cuando Ansgar Knauff abrió el marcador, castigando una primera mitad apática por parte de los locales. Por quinto partido consecutivo, los catalanes encajaron el primer gol, un patrón que Flick reconoció como una preocupación persistente.
Sin embargo, una vez más, la resiliencia del equipo terminó marcando la diferencia. Tras el descanso, el Barça aceleró el ritmo, adelantó líneas y empezó a presionar con mayor intensidad, obligando al Frankfurt a replegarse. El repunte culminó con dos goles inesperados de Jules Koundé, cuyas proyecciones ofensivas tuvieron una recompensa poco habitual. Las asistencias llegaron de la mano de Marcus Rashford y Lamine Yamal.
- AFP
Hansi Flick responde con calma a la reacción de Lamine Yamal
Flick abordó la molestia de Yamal por su sustitución en los minutos finales durante sus declaraciones posteriores al encuentro, ofreciendo una explicación serena y matizada. El técnico confirmó que la decisión de retirar al joven extremo respondió más a motivos de precaución que a una cuestión táctica.
“Cambiamos a Lamine faltando pocos minutos porque ya tenía una amarilla y el partido estaba entrando en su tramo final”, explicó Flick. “Si estaba un poco molesto, lo entiendo perfectamente, y me gusta. Yo también fui jugador. Es totalmente aceptable, no hay ningún problema”.
Sin embargo, por más que Flick valore la competitividad de Yamal, el Barcelona deberá afrontar su próximo compromiso de Champions sin él. La tarjeta amarilla vista ante el Frankfurt fue la tercera de la presente campaña, activando automáticamente una suspensión de un partido. Como consecuencia, el joven talento se perderá el duelo de enero frente al Slavia Praga.
El entrenador también subrayó el mérito de las constantes remontadas del equipo, aunque reconoció que no pueden permitirse convertir los inicios titubeantes en un hábito.
“Estoy muy satisfecho con cómo reaccionamos”, añadió. “Pero también sería bueno empezar bien y marcar el primer gol. Es lo que hay”.
Koundé se deleita con la libertad atacante
Koundé, por su parte, reconoció que disfrutó la libertad para incorporarse al ataque. Explicó que la línea defensiva de cinco hombres del Frankfurt dejaba amplios espacios a su espalda, algo que lo invitó a adelantar metros con determinación.
“Mi primera responsabilidad es defender bien, así que siempre debo mantener el equilibrio”, señaló. “Pero hay partidos en los que el rival se planta con una defensa de cinco. Hoy, el Frankfurt estaba muy hundido, así que había que atacar los espacios a su espalda, y eso fue lo que intenté hacer. Por suerte, funcionó con esos dos goles”.
Flick coincidió en ese análisis y elogió la mentalidad del internacional francés.
“Es fantástico tener a Jules marcando… su talento y su mentalidad son fundamentales”, afirmó el técnico.
Lamine Yamal vuelve a hacer historia y reescribe los libros de récords
La asistencia de Yamal para Koundé elevó su cuenta a 14 participaciones de gol en la Champions League —siete tantos y siete asistencias—, estableciendo así un nuevo récord histórico para jugadores de 18 años o menos en la competición. Con esta marca, el joven español supera las 13 participaciones que Kylian Mbappé había logrado a su edad, entrando de lleno en un grupo de élite del fútbol europeo.
Lo más impresionante es que Yamal no cumplirá 19 años hasta julio, por lo que aún tiene media temporada por delante para seguir ampliando una cifra que ya lo coloca como uno de los talentos más precoces en la historia del torneo.
- Getty
Barcelona, en pleno impulso tanto en casa como en Europa
La victoria permitió al Barcelona escalar hasta la 14ª posición en la fase de liga de la Champions League, quedándose a solo dos puntos del octavo lugar que otorga la clasificación directa a la fase eliminatoria.
Flick, sin embargo, evitó caer en la obsesión por la tabla. “No lo he mirado. Ahora mismo no me interesa”, admitió. “Debemos centrarnos en nosotros mismos y en sumar seis puntos más de los que tenemos. Por supuesto, la diferencia de goles es importante. Pero vamos partido a partido. No es fácil competir en la Champions. Todos los rivales te castigan, todos luchan. Es la competición más importante de Europa y quizá del mundo”.
Ahora, el foco regresa a LaLiga, donde el Barcelona mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre su eterno rival, el Real Madrid. El equipo de Flick recibirá a Osasuna este sábado antes de cerrar su calendario doméstico de 2025 con una visita al Villarreal el 21 de diciembre. La propuesta para disputar ese encuentro en Miami finalmente no prosperó, por lo que el duelo se jugará en La Cerámica.
Anuncios