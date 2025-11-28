Hansi Flick establece exigencias de transferencia al Barcelona mientras el entrenador apunta a tres posiciones que los gigantes catalanes necesitan reforzar
Flick traza el plan de reconstrucción del Barca tras señales de advertencia
La derrota 3-0 ante el Chelsea en la Liga de Campeones de Barcelona sirvió como un recordatorio doloroso de las limitaciones del equipo. El equipo de Flick se vio desarticulado, estirado y lejos del nivel necesario para competir con la élite de Europa, el último de una serie de resultados que expusieron problemas estructurales de larga data. Intensificó el ambiente dentro del club, donde las lesiones, el desequilibrio táctico y la falta de perfiles especializados han descarrilado el impulso. Con el Blaugrana por detrás del Real Madrid en La Liga y todavía necesitando nueve puntos para asegurar la clasificación directa para los octavos de final de la Liga de Campeones, la presión interna ha crecido sobre el liderazgo deportivo para actuar de manera decisiva.
En este contexto, Flick mantuvo conversaciones con Deco y el comité responsable de la planificación del equipo. Juntos acordaron tres áreas prioritarias para la próxima temporada: un central zurdo, un extremo y un delantero centro, según Mundo Deportivo.
De estas, el defensa central se considera la más urgente. La partida tardía de Ìñigo Martinez el verano pasado eliminó al único central zurdo natural de la plantilla y obligó a Pau Cubarsi a adaptaciones incómodas. Flick considera la ausencia de ese perfil como uno de los mayores hándicaps tácticos de esta temporada, especialmente con el equipo incapaz de controlar la línea de fuera de juego o construir desde atrás de manera efectiva sin Martínez.
A Barça le gustaría abordar esto ya en enero, pero el club sabe que es poco probable debido a las restricciones del Fair Play Financiero y un mercado de invierno que rara vez ofrece defensores especializados del nivel requerido. Aun así, la lista corta está clara: Goncalo Inacio, Jeison Murillo, Nico Schlotterbeck, Luis Benedetti y Marc Guehi, que se convierte en agente libre en junio. Las otras áreas esperarán al verano, pero Flick ha dejado claro que la columna vertebral del equipo necesita fortalecerse si el Barcelona quiere volver a competir al más alto nivel.
- Getty Images Sport
Por qué Flick considera esenciales tres nuevos fichajes
Este plan de transferencias subraya una verdad más amplia sobre el actual proyecto de los gigantes catalanes: Sin refuerzos estructurales, el equipo no puede sostener el nivel requerido para desafiar al Real Madrid, París Saint-Germain, Bayern Múnich o la oposición de la Premier League. La situación del defensa central es la más apremiante, y tanto Flick como Deco coinciden en que un zurdo natural es insustituible. Los informes muestran a Alessandro Bastoni y Schlotterbeck como los dos encajes ideales, con el defensor del Dortmund visto como más accesible financieramente debido a una cláusula de rescisión de alrededor de €60 millones. Bastoni requeriría negociaciones complejas con el Inter.
Pero los problemas del Barça van más allá de la defensa. Con Robert Lewandowski en su último año de contrato, y a punto de cumplir 38 años, el club sabe que debe llegar un nuevo delantero. Julian Alvarez es admirado internamente, aunque las posiciones del Manchester City y el Atlético de Madrid complican cualquier persecución. La cláusula de rescisión de €65 millones de Harry Kane también lo hace una opción realista, mientras el club sigue explorando alternativas como Serhou Guirassy y Etta Eyong.
Un extremo también está en la agenda, particularmente un perfil versátil que pueda jugar en ambas bandas. Existe una opción de compra de Marcus Rashford por €30 millones si el Manchester United lo hace disponible en el verano, pero Barcelona reevaluará su temporada antes de decidir.
Evaluaciones internas y realidades financieras
La directiva del Barcelona cree que la disminución en el rendimiento de jugadores que se esperaba que fueran clave, como Dani Olmo, Jules Kounde, Cubarsi y Lamine Yamal, se debe en parte a una plantilla desequilibrada y a una excesiva dependencia de los jóvenes. El éxito del proyecto no puede depender únicamente de que los jugadores jóvenes afronten exigencias de élite cada semana.
El Fair Play Financiero sigue complicando la flexibilidad del club, pero el presidente Joan Laporta y Deco consideran que el próximo verano es innegociable. Se espera una inversión importante, ya que la junta es consciente de que retrasar otra temporada pondría en riesgo quedarse aún más atrás de los clubes más importantes de Europa.
- Getty Images Sport
Un verano decisivo nos espera
El enfoque inmediato del club sigue siendo cerrar la brecha en La Liga y asegurar la progresión en la Liga de Campeones, pero gran parte de la planificación del club ya se ha trasladado a 2026. Flick, Deco y Laporta están alineados en la necesidad de tres fichajes que remodelen la defensa, restauren la amenaza ofensiva y añadan profundidad en las áreas abiertas.
Ahora todas las miradas estarán puestas en las posibilidades de enero, aunque escasas, y en la decisiva ventana de verano que sigue. El Barça conoce los riesgos: sin una reconstrucción audaz, el proyecto corre el riesgo de estancarse. Sin embargo, con las adiciones correctas, Flick cree que el equipo puede regresar a la élite europea mucho antes de lo esperado.