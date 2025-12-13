Hansi Flick destaca cómo Marcus Rashford ha sido 'perfecto' desde que el marginado del Manchester United perdió su lugar como titular

El traslado de Rashford a Barcelona se produjo tras un periodo dificultoso en el United, donde cayó en desgracia bajo Ruben Amorim y luchó por redescubrir la consistencia. En Cataluña, sin embargo, Rashford cree que ha encontrado un entorno más propicio para expresarse. Hablando con BBC Sport, describió cómo abraza una cultura donde el propósito colectivo es primordial.

"Siempre he sido, como muchas personas en el mundo, un admirador del fútbol español," dijo. "Jugar para el club más grande de España es un gran honor. Estoy deseando jugar más partidos aquí, simplemente hacer lo mejor que pueda e intentar ayudar al equipo a ganar. Es un club que exige esto. El entorno siempre nos empuja a ser los mejores jugadores que podemos ser, así que es perfecto estar en un lugar como este como jugador."

Rashford ha sido franco sobre el escrutinio que enfrentó en Inglaterra, donde se cuestionó su compromiso y concentración. En Barcelona, insiste en que la narrativa se siente diferente.

"No veo nada aquí como una presión," dijo. "Es solo, estoy aquí para jugar al fútbol. Ha sido increíble. Me siento bienvenido, me siento como en casa. Solo he estado disfrutando cada paso del camino."

Más allá del campo, Rashford ha tomado medidas deliberadas para integrarse a la vida en España. Viviendo lejos de Manchester por primera vez, se ha inscrito en clases de español para facilitar la comunicación con sus compañeros de equipo.

"Todos mis compañeros me dieron una buena bienvenida y también me sentí muy bien en la ciudad," agregó. "Es la primera vez que vivo lejos de Manchester, pero ya estoy empezando a sentirme como en casa. Quiero aprender más español y lo estoy intentando."