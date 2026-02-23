Getty Images Sport
«¡Han perdido toda su personalidad!» Jamie Redknapp critica duramente al «horrible» Tottenham tras la goleada del Arsenal en el derbi y pronostica su descenso
Los Gunners desmantelan a los lamentables Spurs.
El Arsenal recuperó su ventaja de cinco puntos en la Premier League con una contundente victoria por 4-1 en el derbi del norte de Londres, disputado en el Tottenham Hotspur Stadium. Tras el empate entre semana contra el Wolverhampton, Eze y Gyokeres marcaron dos goles cada uno para acallar a los críticos del Arsenal. Los Spurs empataron momentáneamente gracias a Randal Kolo Muani tras el primer gol de Eze, pero los Gunners arrasaron en la segunda parte, dejando a sus rivales en la zona de descenso, mientras Gyokeres sellaba la goleada.
El resultado deja al Spurs en una situación peligrosa, con el entrenador interino Igor Tudor luchando por frenar una mala racha que ha llevado al club a no conseguir ni una sola victoria en la liga desde principios de año. Redknapp, que fue capitán del club durante su etapa como jugador, se mostró visiblemente indignado por la falta de lucha mostrada por la actual plantilla, que fue arrollada por su rival más acérrimo en su propio campo.
Los Spurs en caída libre total
Con la última victoria del club en la liga remontándose al 28 de diciembre, las estadísticas pintan un panorama sombrío para un equipo que no hace mucho competía en Europa. La derrota ante el equipo de Mikel Arteta, aspirante al título, no fue más que el último capítulo de una racha desastrosa en la que el actual campeón de la Europa League solo ha sumado cuatro puntos en sus últimos nueve partidos.
En su calidad de comentarista en Sky Sports, Redknapp no se anduvo con rodeos cuando le preguntaron si su antiguo equipo corría ahora un peligro real de descender.
«Por supuesto que sí, no han ganado ningún partido en 2026. Han estado horribles. Es un equipo sin personalidad, les han quitado la personalidad», se enfureció Redknapp durante el análisis posterior al partido. La valoración del excentrocampista refleja una creciente sensación de temor en el Tottenham Hotspur Stadium, donde el optimismo de épocas anteriores ha sido sustituido por la fría realidad de una segunda batalla consecutiva por el descenso tras el 17.º puesto de la temporada pasada con Ange Postecoglou.
¿Podrá el Tottenham evitar el descenso?
A pesar de las críticas dirigidas a sus recientes actuaciones, Redknapp sigue esperando que la reputación del club sea suficiente para superar los partidos que quedan. Sin embargo, admitió que su optimismo se basa más en la reputación histórica que en cualquier evidencia tangible vista en el campo esta temporada. El próximo enfrentamiento contra el Fulham se considera ahora un partido que hay que ganar si quieren salir de los tres últimos puestos.
«¿Creo que van a mantenerse en la categoría? Sí, pero ¿en qué me baso? En absolutamente nada. No me baso en ningún hecho, solo siento que probablemente se mantendrán porque es el Tottenham», confesó Redknapp. «Pero tienen que demostrar carácter. Necesita obtener resultados rápidamente porque, obviamente, están en muy mala situación. Pero creo que encontrarán algo y se mantendrán. Pero esto no puede seguir así todos los años».
El nombramiento de Tudor como solución provisional tras el despido de Thomas Frank tenía como objetivo proporcionar un «impulso de nuevo entrenador», pero los ajustes tácticos del croata fracasaron estrepitosamente contra un Arsenal desbocado. Tudor intentó un sistema de marcaje individual de alto riesgo que fue explotado sin piedad por los movimientos de Eze y Gyokeres.
Redknapp señaló estos experimentos fallidos como una señal de los problemas profundamente arraigados que actualmente afectan a la plantilla de arriba abajo, y añadió: «Sí, tienen lesiones, pero él ha venido hoy para cambiar y pasar al marcaje individual, y eso no ha funcionado».
¿Qué le depara el futuro al Tottenham?
El reto para Tudor se complica aún más por el hecho de que el Tottenham sigue, de alguna manera, equilibrando su lucha por la permanencia en la liga con su campaña en la Liga de Campeones tras terminar entre los ocho primeros. Esta doble exigencia está llevando al límite a una plantilla ya de por sí escasa, y Redknapp advirtió que el club no puede permitirse seguir repitiendo estos errores. El ciclo de cambios en la dirección y las malas contrataciones han dejado al club en su momento más bajo en los últimos tiempos, y las cosas no se ponen más fáciles para el criticado entrenador interino. Los Spurs deben ahora recuperarse para un difícil desplazamiento al oeste de Londres el próximo domingo, donde se enfrentarán a un resistente Fulham en Craven Cottage, en un partido que podría resultar decisivo para su permanencia en la máxima categoría.
