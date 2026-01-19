Hall of Fame Platini 16 9GOAL

Hall of Fame - Michel Platini, el rey que consagró a la Juventus y llevó a Francia entre los grandes

La clase y la carrera de Platini: durante tres años, el más grande de todos, en Europa y en el campeonato más bello y difícil del mundo, la Serie A de los años 80.

Michel Platini es, sin duda, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Director de juego, asistente y goleador, fue un jugador total que dejó una huella imborrable en el fútbol mundial entre finales de los años 70 y mediados de los 80. Platini representó a la perfección el rol del “10”: encarnó como nadie la esencia histórica de ese número.

Su carrera puede dividirse en tres grandes etapas: el crecimiento y los títulos en Francia con el Saint-Étienne; el dominio en Italia y en Europa con la Juventus; y los éxitos con la selección francesa, coronados con tres Balones de Oro consecutivos.

Platini fue un mediocampista con alma de goleador, capaz de anotar más que muchos delanteros; o, si se prefiere, un delantero que bajaba al medio campo para organizar el juego y marcar el ritmo como el mejor de los volantes.

  • ORÍGENES ITALIANOS, CARÁCTER FRANCÉS

    Los orígenes de Platini se remontan a Italia. Su familia paterna procede del Piamonte, específicamente de Agrate Conturbia, un pueblo situado a pocos kilómetros de Barengo, lugar de nacimiento de Giampiero Boniperti, quien más tarde sería su presidente en la Juventus. Por el lado materno, sus raíces están en la provincia de Belluno, en la región del Véneto.

    Esa herencia italiana —marcada por la tenacidad y el pragmatismo— se mezcla con el entorno donde Platini nace: Joeuf, en la región de Meurthe y Moselle, al noreste de Francia. Es una zona fronteriza, cercana a Bélgica y Luxemburgo, y parte de esas tierras históricamente disputadas entre Francia y Alemania, escenario de numerosas guerras y acontecimientos decisivos.

    Allí, el joven Michel crece y comienza su camino en el fútbol, primero en el AS Joeuf y luego en el Nancy, antes de dar el salto al gran escenario con el Saint-Étienne y, sobre todo, con la Juventus.

    En el punto más alto de su carrera, el Platini campeón absoluto suma a la solidez de sus raíces el brillo de un fútbol ofensivo, orientado a la belleza del gesto técnico, sin perder nunca la eficacia, la ambición y el deseo de ganar.

  • LA CARRERA EN FRANCIA

    Recordemos brevemente la extraordinaria carrera de Michel Platini. Nacido en Joeuf el 21 de junio de 1955, hijo de emigrantes italianos, inició su trayectoria profesional en el Nancy. Allí disputó 215 partidos y anotó 127 goles entre 1972 y 1979, conquistando un título de segunda división y una Copa de Francia.

    Tras su etapa en el Nancy, dio el salto al club más poderoso de Francia en ese momento: el Saint-Étienne. Con los “verdes”, jugó 145 encuentros y marcó 82 goles entre 1978 y 1982, coronándose campeón de la liga francesa en 1981.

  • LAS VICTORIAS EN ITALIA Y EN EUROPA

    Gianni Agnelli, propietario de la Juventus y de Fiat, quedó profundamente cautivado por el talento de Platini y lo quiso a toda costa en su equipo. La Juve dominaba el fútbol italiano, pero aún no había logrado consolidarse en Europa, más allá de la histórica Copa de la UEFA conquistada en 1977 con un plantel completamente italiano.

    Agnelli puso a Platini en manos de Giampiero Boniperti, quien se encargó de integrarlo en un equipo de altísimo nivel, junto a Liam Brady, Zbigniew Boniek y los seis campeones del mundo italianos de España 82: Dino Zoff, Claudio Gentile, Antonio Cabrini, Gaetano Scirea, Marco Tardelli y Paolo Rossi.

    En Turín, tras unos meses de adaptación, Platini despegó definitivamente y protagonizó una auténtica epopeya. En cinco temporadas con la Juventus, el “10” conquistó dos Scudettos, una Coppa Italia, una Copa de Europa, una Copa Intercontinental, una Recopa de Europa y una Supercopa de la UEFA. Disputó 224 partidos y marcó 104 goles con la camiseta bianconera.

    Su clase se combinó a la perfección con el pragmatismo de Giovanni Trapattoni, su entrenador, y con la mentalidad ganadora del bloque italiano de aquella Juventus. Platini se convirtió en el eje del equipo y lo elevó a un nivel superior, manteniendo el dominio en Italia y alcanzando, por fin, la gloria internacional.

    Anotaba de todas las formas posibles: de tiro libre, de penal, de cabeza, con ambas piernas, con potencia, precisión, inteligencia y una elegancia que marcó época.

  • LOS AÑOS DEL REY

    En especial, fueron sus tres primeras temporadas en la Juventus las que marcaron el dominio absoluto de Platini en el fútbol italiano y europeo. En aquel tiempo, la Serie A era, con diferencia, el campeonato más bello y exigente del mundo, y Platini terminó como máximo goleador en tres campañas consecutivas.

    El francés, el clásico número 10 —un organizador con vocación ofensiva—, mandaba tanto en el mediocampo como en el área rival, superando en la tabla de goleo a figuras legendarias como Diego Armando Maradona, Zico y Karl-Heinz Rummenigge.

    Su nivel y sus goles le valieron el apodo de Le Roi y le permitieron conquistar tres Balones de Oro consecutivos otorgados por France Football, dejando su sello en la historia del fútbol internacional.

    El punto más alto de su carrera llegó en 1984: ganó el Scudetto y la Recopa de Europa con la Juventus, fue máximo goleador de la Serie A y recibió el Balón de Oro. Además, lideró a Francia al título de la Eurocopa, donde fue el máximo goleador con un récord —aún vigente— de 9 goles en una sola fase final.

  • LES BLEUS

    Paralelamente a su brillante trayectoria en clubes, Platini fue pieza clave en la transformación de la selección francesa, que pasó de ser un equipo secundario a convertirse en protagonista del fútbol mundial. Contribuyó al tercer lugar en los Mundiales de 1982 y 1986 y, sobre todo, al histórico título de campeón de Europa en 1984.

    La Euro 84 fue el torneo de Platini. Condujo a Les Bleus hacia el título con una actuación legendaria: cinco victorias en cinco partidos y el récord —aún vigente— de 9 goles en una sola fase final.

    En la fase de grupos, Francia debutó venciendo 1-0 a Dinamarca, con gol de Platini. Luego aplastó a Bélgica 5-0, con un doblete suyo, y superó a Yugoslavia 3-2, gracias a un triplete del capitán francés en su antiguo estadio del Saint-Étienne.

    En semifinales llegó el desafío más exigente. Francia se fue a la prórroga contra Portugal y, a seis minutos del final, perdía 2-1. Fue entonces cuando Platini firmó un doblete extraordinario en los minutos 114 y 119, llevando al equipo de Michel Hidalgo a la gran final.

    En el partido decisivo, Francia derrotó 2-0 a España, con Platini abriendo el marcador con un magistral tiro libre. El Parque de los Príncipes estalló en celebración mientras el capitán levantaba el trofeo que representaba el primer gran título internacional en la historia de Francia.

  • ENTRE LOS MÁS GRANDES

    En términos absolutos, Maradona fue superior a Platini y disputa el título simbólico de mejor futbolista de la historia junto a Pelé y Lionel Messi. Sin embargo, hubo un periodo de tres años —entre 1982 y 1985— en el que Michel Platini fue el más fuerte, el más determinante y el más brillante.

    En esos años dominó tanto en Europa como en la Serie A, que entonces era el campeonato más exigente y prestigioso del mundo. Fue en ese tramo donde Platini alcanzó la cima y se consagró definitivamente como uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos.

  • EL PERSONAJE

    Más allá de su grandeza en la cancha, Platini también es una figura icónica por la elegancia casi irreverente con la que se desmarcaba de las situaciones cotidianas del fútbol. Siempre lo hizo con humor y con la autoridad de un verdadero rey.

    Sus frases más célebres retratan a la perfección su carácter:

    “Empecé jugando en el mejor equipo de Lorena, seguí en el mejor de Francia y terminé en el mejor del mundo”.

    Cuando Agnelli le preguntó: “Platini, ¿usted fuma en el entretiempo de un partido?”, él respondió: “Abogado, lo importante es que no fume Bonini… ¡es él quien tiene que correr!”.

    “La vida es un juego y hay que jugarlo sabiendo que se puede perder. ¿Pero qué sentido tiene no jugar?”.

    Y quizá nadie resumió mejor su impacto que el propio Gianni Agnelli, quien dijo: “A Platini lo compramos por un pedazo de pan… y él le puso foie gras encima”.

  • LA TRAGEDIA Y EL ADIÓS

    En la carrera de Platini hubo también dos capítulos oscuros. En el plano deportivo, la derrota más dolorosa llegó en la final de la Copa de Europa de 1983 ante el Hamburgo: la Juventus, gran favorita, cayó 1-0 y Platini tuvo una actuación muy por debajo de su nivel.

    En el plano humano, el momento más dramático fue la tragedia de Heysel en 1985. Antes de la final que la Juventus le ganó al Liverpool, 39 personas perdieron la vida de manera trágica. Aquella noche marcó para siempre a Michel: fue el fin del fútbol entendido como juego y diversión.

    Dos años después, en 1987, decidió retirarse con apenas 32 años. Lo explicó con una frase que refleja su honestidad y su carácter:

    “Lo importante es ser siempre sincero con uno mismo. Yo en el campo ya no podía más. Por eso lo dejé”.

