Getty/GOAL
¿Haaland al Real Madrid? La postura definitiva de los Blancos sobre el posible bombazo desde el Manchester City
Haaland se dirigió a Manchester en 2022
El Real Madrid fue uno de los clubes que sonó con fuerza en la carrera por fichar a Haaland cuando se abrió su salida del Borussia Dortmund en 2022. Sin embargo, el delantero, entonces considerado uno de los más cotizados del mundo, decidió seguir los pasos de su padre, Alf-Inge, y poner rumbo a Manchester.
Haaland alcanzó la gloria del triplete —Premier League, FA Cup y Liga de Campeones— en su primera temporada con el City. Desde entonces, ha mantenido un nivel individual sobresaliente, proclamándose campeón de liga en dos ocasiones y conquistando la Bota de Oro del fútbol inglés.
- Getty
Los récords goleadores de Haaland en el Manchester City
Haaland se ha convertido en el jugador más rápido en alcanzar los 100 goles en la Premier League, logrando el hito en apenas 111 partidos, y ya suma 149 tantos con el City en 169 apariciones.
Sus impresionantes registros en la temporada 2025-26 también han impulsado a Noruega a clasificarse para el Mundial de 2026, su primera presencia en una Copa del Mundo desde 1998. El delantero acumula 38 goles entre club y selección esta campaña, en solo 28 encuentros.
Cifras como estas explican por qué el poderoso atacante de 25 años sigue siendo un objetivo natural para los grandes de LaLiga, incluido el Real Madrid. El club blanco lo ha tenido en su radar desde hace tiempo y su nombre continúa ligado a un posible desembarco en el Bernabéu a futuro.
No obstante, el Manchester City tiene a su goleador blindado con un contrato de larga duración hasta 2034 y no está dispuesto a desprenderse de él sin presentar batalla. En el Etihad respiran tranquilos, al menos por ahora, sabiendo que la determinación del Real Madrid no será puesta a prueba en el corto plazo.
La postura del Real Madrid en el mercado: no habrá ofensiva por Haaland
Según el especialista en fichajes Ekrem Konur, el Real Madrid no tiene planes de lanzarse por otra superestrella global en este momento. El propio Konur señaló en redes sociales: “El Real Madrid no está considerando el fichaje de Erling Haaland por ahora. El club entiende que Mbappé cubre plenamente sus necesidades ofensivas”.
El internacional francés está firmando cifras destacadas con el conjunto blanco. Suma 29 goles en 24 partidos esta temporada, siendo una de las principales fuentes de inspiración para un equipo que, por momentos, ha carecido de regularidad colectiva.
Desde su llegada como agente libre en 2024, Mbappé ha liderado el ataque del Real Madrid. Aunque durante gran parte de su carrera se sintió más cómodo partiendo desde la banda izquierda —posición en la que se convirtió en el máximo goleador histórico del Paris Saint-Germain—, el campeón del mundo está demostrando que también puede ser un delantero centro letal. Su registro ya asciende a 73 goles en 83 partidos con el club.
Con Mbappé vinculado al Real Madrid hasta 2029, en el Bernabéu no existe urgencia por buscar un nuevo ‘nueve’ a corto plazo. Un posible movimiento por Haaland podría plantearse en el futuro, pero por ahora no es una prioridad.
- Getty
Contrato de Haaland: ¿Se cumplirá el contrato de 10 años?
No está garantizado que Haaland esté dispuesto a escuchar ofertas, ya que el Manchester City le ofrece el escenario ideal para exhibir su talento, competir por los grandes títulos y seguir reescribiendo los libros de historia.
El exdelantero de la Premier League, Marlon Harewood, habló recientemente con GOAL sobre la posibilidad de que Haaland bata todos los récords en Inglaterra mientras cumple un contrato de larga duración en el Etihad: “No veo por qué no. Tampoco veo por qué no se quedaría. Cuando hablamos de clubes realmente grandes, los únicos destinos posibles serían Barcelona, Real Madrid o PSG. Son los únicos que podrían permitírselo. Está en un gran club como el Manchester City y puedo imaginarlo quedándose allí y rompiendo récords”.
Haaland ha expresado en reiteradas ocasiones su felicidad en el City, lo que sugiere que Pep Guardiola y su entorno tienen pocos motivos para preocuparse por una salida. Aunque su nombre siempre estará ligado a gigantes como el Real Madrid, el delantero no parece interesado en alimentar ese tipo de especulaciones.
Anuncios