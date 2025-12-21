¿Haaland al Real Madrid? La postura definitiva de los Blancos sobre el posible bombazo desde el Manchester City

Haaland se ha convertido en el jugador más rápido en alcanzar los 100 goles en la Premier League, logrando el hito en apenas 111 partidos, y ya suma 149 tantos con el City en 169 apariciones.

Sus impresionantes registros en la temporada 2025-26 también han impulsado a Noruega a clasificarse para el Mundial de 2026, su primera presencia en una Copa del Mundo desde 1998. El delantero acumula 38 goles entre club y selección esta campaña, en solo 28 encuentros.

Cifras como estas explican por qué el poderoso atacante de 25 años sigue siendo un objetivo natural para los grandes de LaLiga, incluido el Real Madrid. El club blanco lo ha tenido en su radar desde hace tiempo y su nombre continúa ligado a un posible desembarco en el Bernabéu a futuro.

No obstante, el Manchester City tiene a su goleador blindado con un contrato de larga duración hasta 2034 y no está dispuesto a desprenderse de él sin presentar batalla. En el Etihad respiran tranquilos, al menos por ahora, sabiendo que la determinación del Real Madrid no será puesta a prueba en el corto plazo.