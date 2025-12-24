Best EPL signings GFXGetty/GOAL
Granit Xhaka, Martin Zubimendi y los 10 mejores fichajes de la temporada 2025-26 de la Premier League hasta ahora

Navidad marca el ecuador de la Premier League: drama, giros inesperados y el balance de los fichajes de verano tras media temporada.

Los clubes de la Premier League volvieron a marcar distancia con el resto de Europa en materia de gasto, al invertir en conjunto más de 3.500 millones de euros en fichajes, superando con amplitud el récord previo de alrededor de 2.750 millones de euros, establecido en 2023.

El campeón, el Liverpool, fue responsable de una porción considerable de ese desembolso. El club rompió en dos ocasiones el récord británico de transferencias: primero con la llegada de Florian Wirtz, procedente del Bayer Leverkusen, por unos 135 millones de euros, y después con el fichaje de Alexander Isak desde el Newcastle por cerca de 145 millones de euros. Aun así, su gasto neto fue inferior al de los grandes favoritos al título 2025-26, el Arsenal.

Ahora, cuatro meses después, al analizar en detalle esos más de 3.500 millones de euros invertidos, surge la gran pregunta: ¿quiénes han justificado realmente su precio y han brillado en su nuevo contexto? A continuación, GOAL clasifica los 10 mejores fichajes de la temporada de la Premier League hasta el momento, con una conclusión clara: no siempre es necesario gastar fortunas para acertar.

    10Hugo Ekitike (Liverpool)

    ¿Dónde estaría el Liverpool sin Hugo Ekitike? El internacional francés ha sido un rayo de luz en una temporada hasta ahora mayormente gris para los Reds, con la defensa del título prácticamente sentenciada, salvo un milagro en la segunda mitad del curso. Su mérito es aún mayor si se considera que mantuvo la concentración y el compromiso pese a que el club invirtió una cifra récord en otro delantero más avanzado el verano.

    Contra todo pronóstico, Ekitike se ha convertido en el fichaje más destacado dentro de una oleada de incorporaciones costosas. Con frecuencia ha asumido la responsabilidad ofensiva mientras Alexander Isak y Florian Wirtz han tenido dificultades para adaptarse a Anfield. De hecho, solo dos jugadores —Erling Haaland e Igor Thiago— superan sus ocho goles en la Premier League esta temporada.

    9Rayan Cherki (Manchester City)

    El arranque de Rayan Cherki en el Manchester City ha sido atípico. Se perdió parte del inicio de la temporada por una lesión en el muslo y, posteriormente, sufrió las habituales rotaciones de Pep Guardiola en el mediocampo y el ataque. Aun así, cada vez que ha tenido minutos ha dejado huella y actualmente ocupa el segundo lugar en asistencias de la Premier League, con seis.

    Con su combinación distintiva de talento y visión, el mediapunta francés es el jugador que más ocasiones crea por cada 90 minutos en la liga. Suma siete participaciones directas en goles en poco más de 500 minutos, el equivalente a algo más de seis partidos completos, y su influencia no deja de crecer.

    8Jordan Henderson (Brentford)

    Brentford ha desafiado todos los pronósticos esta temporada, y Jordan Henderson también. Señalado por muchos expertos como candidato al descenso, el conjunto dirigido por Keith Andrews —antiguo especialista en jugadas a balón parado— ha logrado instalarse en la mitad de la tabla al llegar al ecuador del curso. En ese contexto, y pese a quienes daban por terminado su recorrido en la élite inglesa, Henderson ha sido una pieza clave.

    Campeón de la Premier League y de la Champions League, la experiencia del internacional inglés ha resultado fundamental para dar estabilidad a un equipo que perdió en verano a su capitán, Christian Nørgaard, y a atacantes determinantes como Bryan Mbeumo y Yoane Wissa.

    El exigente ex capitán del Liverpool ha elevado el nivel competitivo del vestuario y, además, ha dejado huella directa en el marcador: a sus 35 años suma un gol y tres asistencias, confirmando que aún tiene mucho que aportar.

    7Nordi Mukiele (Sunderland)

    Uno de los grandes aciertos del Sunderland en el mercado veraniego ha sido Nordi Mukiele, convertido en un pilar de la sólida defensa de los Black Cats y, junto a otros nombres de esta lista, en una auténtica ganga.

    El versátil ex jugador del Paris Saint-Germain se ha consolidado como uno de los defensores más destacados de la Premier League en la temporada 2025-26, brillando en múltiples apartados como entradas, despejes y duelos aéreos. Además, también ha contribuido en ataque: marcó en la victoria ante los Wolves y dio una asistencia clave en el meritorio empate frente al Arsenal. Con un coste cercano a 14 millones de euros, su fichaje ha resultado un verdadero robo.

    6Kiernan Dewsbury-Hall (Everton)

    Al ver al Everton esta temporada, cuesta creer que Kiernan Dewsbury-Hall lleve apenas unos meses en el club y no varios años. Tras pasar prácticamente desapercibido en su única campaña con el Chelsea, el ex referente del Leicester City ha llegado a Goodison Park con algo que demostrar y así lo ha reflejado desde el primer día.

    Asumió de inmediato el rol ofensivo en el mediocampo que quedó vacante tras la salida de Abdoulaye Doucouré al finalizar su contrato, y su impacto ha sido transformador. Ha aportado la energía y la creatividad que tanto echó de menos el conjunto de Merseyside la temporada pasada, además de construir una rápida y efectiva sociedad con otro recién llegado, Jack Grealish, merecedor de una mención honorífica.

    Su momento más destacado hasta ahora fue, sin duda, la espectacular carrera en slalom y definición precisa que dio a los Toffees una inusual victoria con diez hombres en Old Trafford en noviembre. Si mantiene este nivel —o incluso logra dar un paso más—, no sería descabellado verlo pelear por un lugar en la selección de Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel.

    5Nick Woltemade (Newcastle)

    Un fichaje de alto perfil del Newcastle que hasta ahora ha rendido con creces. El imponente delantero alemán Nick Woltemade ya se ha ganado estatus de héroe de culto en St James’ Park tras su costosa llegada desde el Stuttgart por alrededor de 80 millones de euros en verano, en una operación destinada a suplir la salida de Isak, llamativamente ausente de esta lista. De hecho, dice mucho que el equipo de Eddie Howe apenas haya acusado la baja del que fuera el jugador más caro en la historia de la Premier League, gracias al espectacular arranque de Woltemade en su nuevo entorno.

    La viva imagen del viejo adagio de “buenos pies para un hombre grande”, el delantero de melena desordenada marcó cuatro goles en sus primeros cinco partidos de liga y puso fin a una breve sequía para reencontrarse con el gol en noviembre. Su juego de espaldas quizá sea su virtud más destacada, al asociarse con sus compañeros con un control y una potencia notables… aunque mejor no recordar el autogol en el derbi del Wear-Tyne.

    4Robin Roefs (Sunderland)

    Manchester United, Manchester City y Newcastle reforzaron su portería durante el verano, pero varios gigantes de la Premier League podrían estar lamentando haber pasado por alto a Robin Roefs. El ex guardameta del NEC Nijmegen fue fichado por el Sunderland en agosto por apenas unos 11 millones de euros.

    A sus 22 años, Roefs se ha convertido de inmediato en ídolo de la afición en el Stadium of Light gracias a su extraordinaria capacidad para detener disparos: ningún portero suma más que sus 59 paradas, y ha repelido cerca del 80 % de los remates que ha enfrentado. Su impacto ha sido decisivo en el sorprendente ascenso de los Black Cats a puestos europeos durante la primera mitad de la temporada 2025-26, confirmándose como la gran ganga del verano.

    3Malick Thiaw (Newcastle)

    Muchos aficionados rivales y analistas tacharon de movimiento desesperado el fichaje de Malick Thiaw por el Newcastle en los últimos compases del mercado estival, cuando el central llegó procedente del AC Milan a mediados de agosto, en lo que estaba siendo un verano especialmente frustrante para el club. Cuatro meses después, la operación se perfila como una jugada muy inteligente.

    El defensor alemán se ha adaptado a la Premier League con total naturalidad y rápidamente se ha consolidado como una pieza fija en una zaga sólida, alternando junto a Fabian Schär, Sven Botman y Dan Burn. Incluso ha sido señalado como uno de los mejores centrales del campeonato. No es casualidad: los Magpies presumen actualmente de la tercera mejor defensa de la liga, según los goles esperados en contra (18,8).

    Lejos de limitarse a un rol secundario, Thiaw se ha convertido en un jugador clave. Domina el juego aéreo, ofrece seguridad con el balón y hasta ha dejado su sello ofensivo, con un doblete ante el Everton a finales de noviembre.

    2Martin Zubimendi (Arsenal)

    La primera temporada de Martin Zubimendi en el Arsenal quizá no quede marcada por grandes cifras individuales, pero el impacto del internacional español ha sido profundamente transformador para el funcionamiento del equipo, especialmente para Declan Rice. A sus 26 años, Zubimendi ha dado equilibrio al mediocampo de los Gunners, combinando con maestría su calidad con el balón y su intensidad en la recuperación, lo que ha permitido al inglés —antes encasillado como mediocentro defensivo— brillar en un rol mucho más completo, de área a área.

    Rice no ha ocultado su entusiasmo por jugar junto al español y, conforme Zubimendi se adapta con naturalidad a las exigencias del fútbol inglés, todo apunta a que estamos presenciando el nacimiento de una sociedad de mediocampo llamada a marcar época en la Premier League, con el equipo de Mikel Arteta avanzando con paso firme hacia el título.

    1Granit Xhaka (Sunderland)

    Pocos habrían anticipado el rumbo que tomaría la carrera de Granit Xhaka tras dejar el Arsenal en 2023, y su extraordinario rendimiento en el Sunderland ha resultado casi tan impactante como su título invicto de Bundesliga con el Bayer Leverkusen en la temporada 2023-24. Considerado un auténtico golpe de mercado en verano, el internacional suizo se ha erigido en un líder indiscutido de los Black Cats, asumiendo el brazalete de capitán y encarnando la garra y el carácter que han sustentado el brillante inicio de curso del equipo bajo la dirección de Régis Le Bris.

    La huella de Xhaka en el funcionamiento colectivo es incuestionable: lidera al equipo en asistencias, ocasiones creadas, toques de balón, pases completados, duelos ganados, recuperaciones de posesión y distancia recorrida, todo ello a sus 33 años. Si el Sunderland logra consolidarse en la mitad alta de la tabla —o incluso soñar con puestos europeos—, gran parte del mérito recaerá en su capitán.

