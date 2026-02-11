Gran golpe para el Barcelona, ya que Marcus Rashford se perderá la semifinal de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid por lesión.

Las esperanzas del Barcelona de levantar la Copa del Rey han sufrido un duro golpe con la confirmación de que Rashford no participará en la semifinal del jueves contra el Atlético de Madrid. El delantero, que se ha consolidado como una figura clave en el ataque blaugrana desde su llegada cedido por el Manchester United, se vio obligado a someterse a pruebas tras sentir molestias tras el partido de liga del sábado en el Camp Nou.

El club emitió un comunicado médico oficial el miércoles por la tarde en el que confirmaba la naturaleza de la lesión. «El jugador del primer equipo Marcus Rashford sufre dolor en la rodilla izquierda tras recibir un golpe en el partido contra el Mallorca del sábado en el Spotify Camp Nou», rezaba el comunicado. «El jugador se perderá el partido de Copa del Rey del jueves contra el Atlético de Madrid».

Aunque el club no ha dado un plazo concreto para su regreso, su ausencia en la convocatoria para un partido tan importante sugiere que el problema es lo suficientemente grave como para justificar una precaución inmediata.