Gordon Ramsay apoya al «padre increíble» David Beckham y envía una clara advertencia a Brooklyn sobre su esposa Nicola Peltz en medio de una disputa familiar

El restaurador de 59 años, galardonado con una estrella Michelin, ha declarado a The Sun: «Es una situación muy difícil. Victoria está molesta, y sé que David ama a Brooklyn las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Brooklyn y yo nos hemos enviado algunos mensajes, nuestra relación es sólida. Le quiero, tiene un corazón increíble. Pero es difícil, ¿no?, cuando estás enamorado. El amor es ciego. Es fácil subirse a esa montaña rusa y dejarse llevar. Pero volverá.

He visto de primera mano lo buenos padres que son. David es un padre increíble. Ambos han dedicado mucha energía a sus hijos, y sé cuántas veces han sacado a Brooklyn de la mierda.

Creo que es cuestión de tiempo que Brooklyn se mire bien a sí mismo y comprenda lo que sus padres significan para él. Está desesperado por forjarse su propio camino, y respeto eso de él. Es algo muy bueno. Pero recuerda de dónde vienes. Y, sinceramente, algún día no tendrás a tu madre y a tu padre, y tienes que entenderlo. Ya te darás cuenta.

Solo quiero que Brooklyn se tome un momento para sí mismo. Y que recuerde: eres mitad mamá, mitad papá. Y eres un joven increíble. Pero, chico, ellos han hecho más por ti que nadie en toda tu vida. El tiempo será el mejor remedio, y David recuperará sin duda esa relación».