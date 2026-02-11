Getty
¡Golpe para el Arsenal! Beth Mead, una de las dos grandes ausentes en el crucial partido de eliminatoria de la Liga de Campeones, a solo unas semanas del inicio de la campaña de clasificación para la Copa del Mundo de las Lionesses.
Oficial: Beth Mead descartada para el crucial partido del Arsenal en la UWCL
Mead salió en el minuto 68 del partido del domingo, que terminó con una victoria por 1-0 sobre el líder indiscutible de la Superliga Femenina, el Manchester City, sin que pareciera que estuviera lesionada. Sin embargo, después del partido se vio a la extremo con una bota protectora. Cuando se le preguntó por su situación, la entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, dijo: «Creo que podremos dar más información a lo largo de la semana. Acaba de jugar y hay que hacerle unas pruebas médicas, pero cuando sepamos más, comunicaremos más».
Tras aterrizar en Bélgica el martes por la noche, Slegers proporcionó más información sobre Mead y confirmó que no había viajado para disputar el partido de ida de la eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Arsenal y el OH Leuven. «Beth necesita algo de tiempo para descansar la espinilla», explicó.
¿Estará Mead listo para la concentración con Inglaterra?
Los aficionados del Arsenal esperarán que la explicación de Slegers sobre la ausencia de Mead se deba a una lesión que se pueda controlar, en lugar de a un problema más grave. Los Gunners tienen por delante algunos partidos importantes a medida que se acerca el final de la temporada, empezando por esta eliminatoria de la Liga de Campeones, en la que los actuales campeones de Europa buscan asegurar su plaza en los cuartos de final.
Sin embargo, en las próximas semanas Mead tendrá la oportunidad de descansar lo necesario para controlar el dolor en la espinilla. El Arsenal es el gran favorito en esta eliminatoria contra el Leuven y, si consigue una cómoda victoria en Bélgica, como la que logró por 3-0 contra este mismo rival en la fase de liga en diciembre, Mead no será necesaria en el partido de vuelta si es mejor que descanse.
Las Gunners también tienen un partido de la FA Cup contra el Bristol City, de segunda división, a finales de este mes, que se espera que ganen cómodamente, y luego llega el parón internacional. La seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, esperará que Mead esté disponible cuando llegue ese momento, ya que las Lionesses comenzarán su campaña de clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027 a principios del mes que viene. Primero viajarán a Turquía para enfrentarse a Ucrania, antes de que Islandia visite el City Ground del Nottingham Forest el 7 de marzo.
El Arsenal, sin más jugadores clave para el choque contra el Leuven
Mead no es la única ausente en el partido del miércoles. Tras perderse la victoria del domingo contra el Manchester City, la delantera Stina Blackstenius sigue sin estar disponible debido a «problemas en la pantorrilla», explicó Slegers. Cuando se le preguntó el fin de semana cuándo podría volver la internacional sueca, el entrenador del Arsenal respondió: «Ya veremos. Nos quedan un par de semanas de bloque y veremos si podrá reaparecer antes de la ventana internacional. El equipo médico la evalúa cada día, pero la situación es la que es».
Es probable que la portera Anneke Borbe también vuelva a estar ausente, tras sufrir una grave lesión en la cabeza en la final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA que el Arsenal ganó al Corinthians el 1 de febrero. Afortunadamente, su baja ha coincidido con el regreso de Daphne van Domselaar, la portera titular del Arsenal, que llevaba fuera desde principios de diciembre. Taylor Hinds, la lateral internacional inglesa, sigue de baja por un problema en el pie.
Cooney-Cross vuelve a estar disponible tras recibir una devastadora noticia familiar.
Sin embargo, hay buenas noticias para los aficionados del Arsenal, ya que Kyra Cooney-Cross ha vuelto al equipo. La centrocampista regresó a su país natal, Australia, a principios de enero, después de que a su madre, Jess, le diagnosticaran un cáncer terminal y agresivo para el que no existe cura. El club le concedió a la jugadora de 23 años todo el tiempo que necesitaba en un momento increíblemente difícil para ella y su familia.
Las jugadoras y los aficionados del Arsenal han mostrado públicamente su apoyo a Cooney-Cross durante su ausencia. Sus compañeras de equipo llevaron camisetas con su nombre y su número durante el calentamiento previo al partido contra el Manchester United el mes pasado, mientras que los aficionados también levantaron carteles con el mensaje: «Te queremos, Kyra y Jess».
Cooney-Cross ha vuelto al equipo del Arsenal y está disponible para reaparecer contra el Leuven, en un partido en el que los Gunners buscarán pasar a cuartos de final, donde se enfrentarían a su rival londinense, el Chelsea, por un puesto en semifinales.
