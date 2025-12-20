Getty Images
¡Golpe para Cristiano Ronaldo! Al-Nassr recibe otra prohibición de fichajes por parte de la FIFA antes del mercado de enero
Sanción de la FIFA llega antes de la ventana de enero
A diferencia de las prohibiciones estándar que especifican un número fijo de ventanas de transferencia, la entrada de Al-Nassr está marcada simplemente como "hasta que se levante", dejando la duración incierta. Esa ambigüedad ha generado preocupación en Riad, particularmente con la planificación del equipo para la segunda mitad de la temporada ya en marcha. Al-Nassr no está solo enfrentando sanciones, ya que los clubes saudíes Al Shabab, Damac y Al Riyadh también aparecen en la lista de la FIFA.
Un problema familiar para el club de Riad
Este no es un territorio desconocido para Al-Nassr. En julio de 2023, solo meses después de la llegada de Cristiano Ronaldo, el club recibió una prohibición de inscripción similar. Ese castigo anterior se debió a irregularidades financieras relacionadas con el fichaje de Ahmed Musa desde el Leicester City en 2018. Musa se unió a Al-Nassr en un acuerdo de £14 millones ($18.75 millones) y llegó a ganar la liga, antes de partir en 2020. Sin embargo, la FIFA posteriormente dictaminó que Al-Nassr no había pagado £390,000 en complementos relacionados con el rendimiento que se debía a Leicester. A pesar de las advertencias emitidas ya en 2021, el pago no se completó a tiempo, lo que provocó una prohibición de inscripción. En esa ocasión, el club resolvió el asunto rápidamente pagando alrededor de €2 millones, lo que llevó a la FIFA a levantar la sanción antes de que se extendiera a múltiples ventanas. Si la historia se repetirá sigue siendo incierto, pero el precedente sugiere que el problema es probablemente financiero más que deportivo, y potencialmente solvible una vez que se cumplan las obligaciones pendientes.
La influencia de Ronaldo sigue sin atenuarse
Mientras la incertidumbre rodea el reclutamiento, las ambiciones en el campo de Al-Nassr continúan siendo impulsadas por Ronaldo. A los 40 años, el delantero portugués sigue siendo el punto focal del equipo, con 11 goles y dos asistencias en solo 12 apariciones esta temporada. Su impacto va más allá de las estadísticas, estableciendo estándares dentro del equipo. El compañero de equipo Mohamed Simakan habló abiertamente sobre el efecto de compartir un vestuario con una de las figuras más reconocibles del fútbol. El defensor destacó la disciplina y liderazgo implacables de Ronaldo, describiendo las lecciones diarias que recibe del cinco veces ganador del Balón de Oro. Esa influencia se ha convertido en central para la identidad de Al-Nassr, con los jugadores más jóvenes obligados a igualar su profesionalismo.
"Si alguien me hubiera dicho al comienzo de mi carrera: '¿Jugarás con Cristiano Ronaldo?' Habría dicho: '¡Eso es imposible! No somos de la misma edad.' Cuando comencé, él estaba al final de su carrera," admitió Simakan.
"No te voy a mentir, lo que me aporta en términos de disciplina, trabajo y liderazgo es increíble. Cristiano me da muchos consejos."
El contrato de Ronaldo se extiende hasta el verano de 2027, sin embargo, continúa la especulación de que su carrera podría prolongarse aún más. Con el simbólico hito de 1,000 goles en su carrera aún al alcance, y con ambiciones a largo plazo que incluyen la posibilidad de compartir cancha con su hijo mayor, la idea de que Ronaldo juegue hasta mediados de sus 40 ya no parece irrealista.
Despedida del Mundial en el horizonte
Una certeza, sin embargo, es su cronograma internacional. Ronaldo ya ha confirmado que el Mundial de 2026 será su última aparición en el escenario más grande del fútbol. Hablando con franqueza en una entrevista reciente, reconoció su edad pero insistió en que su agudeza permanecía intacta, describiendo la fase final de su carrera como algo que debe ser abrazado en lugar de temido.
Le dijo a CNN: "Definitivamente, sí, porque tendré 41 años. Me siento muy bien en este momento. Marco goles, todavía me siento rápido y ágil, estoy disfrutando de mi juego en el equipo nacional. Seamos honestos, cuando digo pronto me refiero probablemente a uno, dos años. Estoy disfrutando el momento. Pero cuando digo pronto, es realmente pronto, porque lo doy todo por el fútbol. Estoy en el juego desde hace 25 años, lo he hecho todo. Tengo muchos récords. Estoy realmente orgulloso. Así que disfrutemos el momento, vivamos el momento."
Ronaldo volverá a la acción el 24 de diciembre en el encuentro de la Fase de Grupos Dos de la Liga de Campeones de la AFC contra Al-Zawraa.
