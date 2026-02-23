¡Golpe duro para el Manchester United! El defensa estrella sufre una lesión horas antes del partido contra el Everton

Carrick ha ganado cuatro y empatado uno de sus cinco partidos desde que sucedió a Rubén Amorim. Su antiguo compañero de equipo Edwin van der Sar elogió a Carrick por devolver los valores del United al equipo en su primer mes en el cargo.

Van der Sar dijo: «El Manchester United tiene una cultura. El Manchester City tiene una cultura; ellos han cambiado a una cultura completamente diferente. A veces la gente vive mucho en la historia y en lo que un club ha logrado en el pasado y en la forma en que los equipos solían jugar al fútbol.

Los últimos tres partidos que ha jugado el Manchester United se parecen un poco al equipo del United del pasado y eso es agradable de ver para los aficionados, la confianza que les da, el apoyo que recibe el equipo: ¡marcar un gol en el último minuto!

«Siempre que hagamos eso en el partido y llevemos el balón hacia la portería y marquemos, eso es algo en lo que tenemos que creer, y si puedes creer en un equipo, y son buenos jugadores, pero necesitan un cierto tipo de estructura para sacar lo mejor de ellos».