¡Golpe duro para el Manchester United! El defensa estrella sufre una lesión horas antes del partido contra el Everton
Se revela la lesión de Martínez
Lisandro Martínez no figuraba en la lista de convocados del United para el partido contra el Everton, y fuentes del club confirmaron que se encuentra lesionado por un problema en la pantorrilla. La noticia supone un duro golpe para el argentino, que acababa de regresar a los terrenos de juego en diciembre tras ocho meses de baja por una lesión en el ligamento cruzado anterior.
El defensa estará fuera hasta dos semanas.
Martínez estará fuera hasta dos semanas, lo que significa que se perderá el partido contra el Everton y el partido del próximo domingo en casa contra el Crystal Palace. Aún no se sabe si podrá volver para visitar Newcastle el 4 de marzo. Leny Yoro ocupó el lugar del argentino en la alineación, el mismo día en que se supo que le habían prohibido conducir durante seis meses por circular a 70 millas por hora en una zona con límite de 30 millas por hora en Cheshire.
Sesko vuelve a quedarse fuera
Carrick dejó fuera de la alineación a Benjamin Sesko por sexto partido consecutivo, a pesar de que el jugador de 74 millones de libras rescató un punto para el United en su último partido contra el West Ham. La sustitución de Martínez por Yoro fue el único cambio que hizo Carrick para el viaje a Merseyside, tras haber alineado los mismos once iniciales contra el Tottenham y el West Ham.
Carrick elogiado por Van der Sar
Carrick ha ganado cuatro y empatado uno de sus cinco partidos desde que sucedió a Rubén Amorim. Su antiguo compañero de equipo Edwin van der Sar elogió a Carrick por devolver los valores del United al equipo en su primer mes en el cargo.
Van der Sar dijo: «El Manchester United tiene una cultura. El Manchester City tiene una cultura; ellos han cambiado a una cultura completamente diferente. A veces la gente vive mucho en la historia y en lo que un club ha logrado en el pasado y en la forma en que los equipos solían jugar al fútbol.
Los últimos tres partidos que ha jugado el Manchester United se parecen un poco al equipo del United del pasado y eso es agradable de ver para los aficionados, la confianza que les da, el apoyo que recibe el equipo: ¡marcar un gol en el último minuto!
«Siempre que hagamos eso en el partido y llevemos el balón hacia la portería y marquemos, eso es algo en lo que tenemos que creer, y si puedes creer en un equipo, y son buenos jugadores, pero necesitan un cierto tipo de estructura para sacar lo mejor de ellos».
