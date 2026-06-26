Golpe de estado en el campamento de Uruguay... Valverde lidera la rebelión de las estrellas de la «Celeste»

La concentración de Uruguay vive una crisis interna sin precedentes antes del decisivo partido contra España en la fase de clasificación para el Mundial 2026, tras filtrarse una tensa reunión entre el entrenador Marcelo Bielsa y cuatro de sus estrellas.

Los futbolistas criticaron la metodología de entrenamiento y el plan táctico, y abandonaron la reunión en pleno discurso del técnico.

Según el programa uruguayo «Las Voces del Fútbol», la crisis superó lo técnico y se convirtió en un choque entre Bielsa y los líderes del vestuario.

A pocos días de los encuentros decisivos de la eliminatoria, la unidad del plantel está en riesgo y se teme que la tensión afecte el rendimiento en la cancha.