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cm grafica glasner 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Glasner, del interés del Milan al Nottingham Forest

Nottingham Forest
Fichajes
O. Glasner

El entrenador austriaco, tras dejar el Crystal Palace, está listo para fichar por otro equipo de la Premier.

Oliver Glasner, vinculado al Milan en las últimas semanas, será el nuevo entrenador del Nottingham Forest, según The Telegraph. Sustituirá a Vitor Pereira, que logró la permanencia tras una temporada complicada.


  • Oliver Glasner, austriaco nacido en 1974, ha dirigido al Crystal Palace las dos últimas temporadas y lo llevó a ganar la Conference League. Mientras tanto, tras evaluar a varios técnicos (Iraola, Glasner, Pochettino, Slot y Rangnick), el Milan ha elegido al portugués Rubén Amorim como nuevo entrenador.


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