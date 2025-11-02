"Gianluigi Donnarumma, 'absolutamente patético'": El portero del Manchester City es criticado por una falla en un centro que conduce al gol de Tyler Adams para el Bournemouth"

El Manchester City había estado sentado cómodamente con una ventaja de 1-0 durante su eventual victoria por 3-1 sobre los Cherries, con el gol de Haaland al minuto 17 que los puso en camino para reclamar el segundo lugar en la tabla. Sin embargo, no se podía descartar a los visitantes y pronto volvieron al juego, en parte gracias a un error de Donnarumma.

Después de 25 minutos, el Bournemouth ganó un córner y cuando Scott lanzó un centro dirigido hacia el segundo poste, el portero se movió para interceptarlo y eliminar el peligro. Pero cuando Donnarumma intentó despejar el balón con un puñetazo para ponerlo a salvo, lo falló completamente. Rebotando favorablemente a los pies de Tyler Adams, la estrella de Estados Unidos no falló desde corta distancia para mandar el balón al fondo de la red.

Donnarumma protestó furiosamente hacia el árbitro, alegando que había sido faltado al ir por el balón. Fue una reacción absurda, dado que el portero no fue tocado por ningún jugador del Bournemouth, y llevó al preferido del City entre los palos a ganarse una amonestación por parte de Taylor.