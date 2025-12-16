Gianluigi Donnarumma es nombrado Mejor Portero Masculino de la FIFA 2025, mientras que Hannah Hampton obtiene el premio femenino
El largo camino de Donnarumma hacia el reconocimiento global
El caso de Donnarumma se construyó durante una brillante temporada final en el PSG. Terminó la campaña con trofeos de cuatro competiciones, encabezado por la enfática victoria de PSG por 5-0 sobre el Inter en la final de la Liga de Campeones. A nivel nacional, agregó a su colección la Ligue 1, la Coupe de France y el Trophée des Champions, mientras que el PSG también fue subcampeón en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros enmarcaron un año de excelencia sostenida en lugar de un brillo aislado.
Desde que completó su traslado al Manchester City en el verano, Donnarumma no ha mostrado signos de desaceleración. Se ha adaptado rápidamente al exigente sistema de Pep Guardiola, desempeñando un papel fundamental en el ascenso del City al segundo lugar en la Premier League y surgiendo entre los cuatro primeros en la fase de grupos de la Liga de Campeones. El panel de votación colocó a Donnarumma por delante de una lista élite que incluía a Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny. El resultado fue decidido por un amplio jurado internacional de entrenadores y capitanes de selecciones nacionales, periodistas y aficionados.
Donnarumma ansioso por continuar el ascenso con el Man City
Donnarumma habló del año como uno que permanecería con él de por vida y reconoció el calibre de los porteros a los que superó, antes de centrar su atención firmemente en el éxito futuro con el City.
"Es un gran honor ganar este prestigioso premio y me gustaría agradecer a todos los que votaron por mí", dijo. "Me siento extremadamente orgulloso de haber sido nombrado como el mejor del mundo y por delante de porteros tan maravillosos, a quienes tengo un gran respeto y admiración. Fue un año increíble, uno que permanecerá mucho tiempo en mi memoria, y es conmovedor ser reconocido por mi papel en el éxito logrado durante ese período. Realmente apreciaré este reconocimiento y ahora miraré hacia adelante para lograr más éxito con mi nuevo club, el Manchester City."
Este último honor sigue de cerca otros reconocimientos, ya que Donnarumma ya ha sido nombrado en el XI Mundial de Hombres de FIFPRO 2025 y ganador del Trofeo Yashin en la ceremonia del Balón de Oro de septiembre.
Hampton se une a la compañía elite de Inglaterra
El triunfo de Hampton marcó otro capítulo histórico para el fútbol inglés. La portera nacida en Birmingham y criada en Castellón se convirtió en la segunda jugadora inglesa en ganar el premio a la Mejor Portera Femenina de la FIFA, siguiendo los sucesos consecutivos de Mary Earps a principios de la década. En el Campeonato Europeo Femenino 2025, ofreció un torneo para el recuerdo, deteniendo dos penaltis tanto en la tanda de tiros de cuartos de final contra Suecia como en el triunfo final contra España. Su calma bajo presión le valió el premio a la Portera del Torneo. A nivel de club, fue igualmente influyente, anclando la defensa del Chelsea mientras arrasaban con un triplete doméstico. En todas las competiciones, su consistencia, control del área y excelencia en parar disparos la distinguieron de un fuerte grupo de nominadas que incluyó a Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Christiane Endler, Anna Moorhouse, Chiamaka Nnadozie y Phallon Tullis-Joyce.
"Muchas gracias a todos los que votaron", dijo Hampton. "Se aprecia muchísimo, y realmente significa mucho. [Gracias] a Sarina [Wiegman] y a Sonia [Bompastor] por la confianza en mí este año. Tanto en el club como en el país, hemos logrado mucho y todavía hay mucho por conseguir."
¿Qué viene después?
Donnarumma está listo para jugar con el Manchester City contra el Brentford en los cuartos de final de la Copa de la Liga el miércoles. Mientras tanto, Hampton volverá con los guantes contra el Wolfsburgo en la Liga de Campeones Femenina el mismo día.