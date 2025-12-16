Gianluigi Donnarumma es nombrado Mejor Portero Masculino de la FIFA 2025, mientras que Hannah Hampton obtiene el premio femenino

El caso de Donnarumma se construyó durante una brillante temporada final en el PSG. Terminó la campaña con trofeos de cuatro competiciones, encabezado por la enfática victoria de PSG por 5-0 sobre el Inter en la final de la Liga de Campeones. A nivel nacional, agregó a su colección la Ligue 1, la Coupe de France y el Trophée des Champions, mientras que el PSG también fue subcampeón en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros enmarcaron un año de excelencia sostenida en lugar de un brillo aislado.

Desde que completó su traslado al Manchester City en el verano, Donnarumma no ha mostrado signos de desaceleración. Se ha adaptado rápidamente al exigente sistema de Pep Guardiola, desempeñando un papel fundamental en el ascenso del City al segundo lugar en la Premier League y surgiendo entre los cuatro primeros en la fase de grupos de la Liga de Campeones. El panel de votación colocó a Donnarumma por delante de una lista élite que incluía a Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny. El resultado fue decidido por un amplio jurado internacional de entrenadores y capitanes de selecciones nacionales, periodistas y aficionados.

