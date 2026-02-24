Getty Images
«Gianluca Prestianni no es racista»: el presidente del Benfica critica la «injusta» suspensión del extremo argentino tras el incidente con Vinicius Junior
La UEFA toma medidas antes del partido de vuelta
La controversia surge a raíz de un incidente en el que Prestianni se vio envuelto en una acalorada discusión con Vinicius Jr poco después de que el brasileño abriera el marcador en Lisboa en el partido de ida de la eliminatoria de la Liga de Campeones de la semana pasada. Aunque la UEFA ha abierto una investigación y ha impuesto una suspensión provisional de un partido, Costa insiste en que se está difamando injustamente al jugador antes de que se hayan establecido todos los hechos. En declaraciones a la prensa, el exjugador del AC Milan dejó claro que el club sigue apoyando plenamente al jugador de 20 años.
Costa garantiza que Prestianni «no es racista».
En declaraciones a los medios de comunicación en el aeropuerto antes del vuelo del equipo a España, Costa expresó su frustración por el momento y la naturaleza de la medida disciplinaria. «No estaba en el campo para saber lo que se dijo o no se dijo; en una situación como esa, se pueden decir muchas cosas. Creemos en la palabra de nuestro jugador, al que se le está tachando de racista, pero él es todo menos racista», afirmó.
«Siempre defendimos al jugador, siempre lo mantuvimos informado de todo lo que hacíamos, y solo hablo ahora porque se tomó una decisión, aunque no sea definitiva y, desde nuestro punto de vista, sea injusta. No estaba justificado que el presidente hablara antes de que concluyera el proceso. Al final, no hubo sentencia, solo una suspensión, pero no tenía sentido hablar de un asunto que aún estaba en proceso».
El Benfica señala la «agresividad» de Fede Valverde
Mientras defendía a su propio jugador, Costa también criticó lo que considera un doble rasero en cuanto a la conducta de los jugadores del Real Madrid. En concreto, el técnico del Benfica destacó un incidente entre Federico Valverde y Samuel Dahl, en el que el uruguayo supuestamente lanzó un puñetazo para liberarse del marcaje estrecho del sueco. A pesar de las quejas del Benfica a la UEFA, Valverde escapó del castigo y está listo para jugar en el partido de vuelta, una decisión que claramente ha molestado a la directiva de Lisboa.
Costa se apresuró a aclarar que no estaba utilizando el incidente de Valverde como distracción, sino como un argumento de justicia deportiva, afirmando: «Una cosa no elimina la otra y no queremos utilizar el otro caso para anular la situación de Prestianni, pero no podemos olvidar lo que ocurrió en el partido de ida. Hay una clara agresión por parte de Valverde, que debería estar fuera de este partido».
Fe inquebrantable a pesar de la ausencia de Mourinho
La tarea del Benfica es formidable, sobre todo teniendo en cuenta que no contará con José Mourinho en el banquillo, sancionado. El exentrenador del Real Madrid vio la tarjeta roja en el partido de ida y tendrá que ver desde la grada cómo su equipo intenta remontar un 1-0 en contra frente a uno de sus antiguos clubes. Sin embargo, Costa sigue confiado y recuerda a todos que ya han vencido al gigante español una vez esta temporada, durante la fase de liga de la competición.
«No hace falta señalar el grado de dificultad que tiene este partido. Dar la vuelta al resultado en el Bernabéu es muy difícil, pero la ambición y la confianza son inquebrantables. Ya lo hemos probado este año. Juguemos este partido con todas nuestras armas, con la esperanza de poder hacer nuestro trabajo», concluyó.
