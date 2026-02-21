Getty Images
Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, declara ante la investigación de la UEFA que llamó «homófobo» al jugador del Real Madrid Vinicius Jr. en medio de una supuesta polémica por racismo
Prestianni niega las acusaciones de racismo.
El árbitro activó entonces el protocolo antirracismo de la UEFA, lo que provocó un retraso de 10 minutos antes de que finalmente se reanudara el partido, tiempo que Vini Jr pasó sentado en el banquillo del Real Madrid. Prestianni negó haber utilizado lenguaje racista tras el partido y declaró: «Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas a Vini Jr, quien lamentablemente malinterpretó lo que creyó oír. Nunca he sido racista con nadie y lamento las amenazas que he recibido por parte de los jugadores del Real Madrid». En su propio comunicado, Vini Jr tildó a Prestianni de «cobarde».
La UEFA inicia una investigación
La UEFA inició una investigación sobre el incidente al día siguiente y, según ESPN, Prestianni ya ha declarado ante la comisión investigadora que utilizó lenguaje homófobo hacia Vinicius, pero no insultos racistas. Según se informa, el extremo del Benfica, de 20 años, ha declarado que llamó a Vinicius «maricón», en lugar de «mono». Han aparecido más imágenes de momentos anteriores al altercado en las que parece que Prestianni llama abiertamente a Vinicius con un insulto homófobo sin taparse la boca.
El conflicto surgió porque los jugadores del equipo portugués se enfadaron por la celebración excesiva del internacional brasileño tras marcar el primer gol del Real Madrid al comienzo de la segunda parte en el Estadio da Luz. Vinicius se enfrentó a varios rivales antes de que se produjera el incidente en cuestión en la línea de medio campo, justo antes de la reanudación. El entrenador del Benfica, José Mourinho, criticó posteriormente al jugador del Madrid por provocar a sus jugadores.
El Real Madrid presenta pruebas
El Real Madrid también ha presentado un dossier con «todas las pruebas disponibles» a la UEFA, aunque por el momento no está claro qué incluye. El compañero de Vinicius, Kylian Mbappé, insistió en que había oído a Prestianni proferir el insulto racista «cinco veces».
«Nuestro club ha colaborado activamente con la investigación abierta por la UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante ese partido», afirmó el gigante español en un comunicado el jueves.
¿Prestianni se enfrentará a un castigo?
Queda por ver cuál será el resultado de la investigación de la UEFA, pero la afirmación de Prestianni de que realmente utilizó un insulto homófobo ciertamente no le librará de la sanción. El artículo 14 del reglamento disciplinario del organismo rector del fútbol europeo establece que el marco para sancionar los abusos racistas y homófobos es el mismo.
«Cualquier entidad o persona sujeta a este reglamento que insulte la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluyendo el color de la piel, la raza, la religión, el origen étnico, el género o la orientación sexual, incurrirá en una suspensión de al menos 10 partidos o un período de tiempo específico, o cualquier otra sanción apropiada», establece el reglamento.
