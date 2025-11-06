Gerardo "Tata" Martino regresa a Atlanta United con contrato de dos años

El entrenador de 62 años, Gerardo “Tata” Martino, reemplaza a Ronny Deila, cuya gestión terminó tras un 14º puesto en la Conferencia Este esta temporada, con apenas 28 puntos, a pesar de contar con la tercera nómina más alta de la MLS, valuada en 28,5 millones de dólares.

Martino también se reencontrará con Miguel Almirón, una de sus estrellas durante su primera etapa en Atlanta, quien volvió al club el año pasado tras una temporada con el Newcastle United.

“Quiero agradecer a Arthur y Chris por darme la oportunidad de regresar al club y a una ciudad donde tenemos recuerdos maravillosos y mantenemos grandes relaciones”, declaró Martino en un comunicado. “Este es un proyecto distinto al de mi primera etapa con el equipo; sin embargo, con el respaldo de la propiedad y la colaboración de los jugadores, el cuerpo técnico y todos en el club, nuestro objetivo siempre será formar un equipo ganador, que haga sentir orgullosos a nuestros aficionados y los represente de la mejor manera cada vez que visiten el Mercedes-Benz Stadium.”

