Krishan Davis

Gerard Piqué vs Shakira: Dentro de la extremadamente complicada ruptura de la estrella del Barcelona

Desde que David y Victoria Beckham comenzaron su relación a finales de los años 90, no había habido una pareja de fútbol tan destacada como Gerard Piqué y Shakira cuando se unieron en 2010. El defensor Piqué era una pieza clave en el equipo de Barcelona de Pep Guardiola, que lo ganó todo a finales de los años 2000 y principios de 2010, mientras que Shakira había sido una sensación del pop global desde el lanzamiento del exitoso sencillo 'Hips Don't Lie' en 2005. Este era el tipo de historia de la que los tabloides se alimentan, y aún más cuando sale mal.

Después de cruzarse en la grabación de un video musical antes del Mundial de 2010, su relación duró más de una década. A pesar de que ambos vivían sus vidas bajo la intensa luz del foco público y la presión añadida de ser una pareja de celebridades, la pareja parecía ser la imagen de la felicidad: dieron la bienvenida a dos hijos en 2013 y 2015, apareciendo regularmente juntos en eventos y mostrando públicamente su afecto.

Sin embargo, las cosas comenzaron a ir seriamente mal en el verano de 2022 cuando se separaron repentinamente en medio de acusaciones de engaño dirigidas contra el ahora exfutbolista, en lo que se convirtió en una separación cada vez más complicada.

De ser la pareja poderosa del fútbol moderno a la "traición", canciones de desamor y competencia en redes sociales, esta es la historia de la ruptura de la relación de cuento de hadas de Piqué y Shakira...

  • Colombia's singer Shakira, holding the JAFP

    Encuentro musical

    Quizá no sea sorprendente, las respectivas carreras de Gerard Piqué y Shakira fueron la razón por la que se cruzaron en 2010, ya que se conocieron en el set de grabación de un video musical. De manera bastante extraña, Shakira -que es colombiana- había sido elegida para coescribir e interpretar la canción oficial de la Copa del Mundo 2010 en Sudáfrica, 'Waka Waka (This Time for Africa)'.

    Piqué fue uno de varios jugadores prominentes que aparecieron en el video musical, y conoció a Shakira en el set en junio de 2010, poco antes de que comenzara el torneo. El futbolista es 10 años menor que la cantante exactamente, ya que ambos nacieron el 2 de febrero.

    "No era fanática del fútbol, así que no sabía quién era él", dijo Shakira en una entrevista de 60 Minutes en 2020. "Cuando vi el video, pensé: 'Hmm, ese es bastante lindo'. Y luego alguien decidió presentarnos". Desde ahí, su relación floreció.

  • Gerard Pique ShakiraShakira Facebook

    Comienzos secretos

    La pareja no hizo pública su relación inicialmente, pero eso cambió en marzo de 2011 cuando tanto Piqué como Shakira publicaron una foto de ellos abrazados en Twitter (ahora X) y Facebook, junto con la leyenda "Les presento a mi sol".

    Se informó que habían hecho público el romance a petición del legendario exentrenador del Barcelona, Guardiola, ya que el técnico estaba cada vez más preocupado por el escrutinio mediático que generaban los encuentros secretos de su jugador con la cantante e incluso creía que el rendimiento del defensor en el campo se había visto afectado.

    Piqué tenía paparazzi acampando fuera de su casa y lo seguían al campo de entrenamiento del club, con tabloides y revistas de chismes ofreciendo un precio de €150,000 por fotos de la pareja juntos.

  • Gerard Piqué, Shakira, MilanTwitter @3gerardpique

    Construyendo una familia

    Piqué y Shakira se veían en público juntos con más frecuencia, e incluso él se unió a ella en el escenario durante la etapa de Barcelona de su gira mundial 'The Sun Comes Out' en mayo de 2011. La pareja compartió un beso que enloqueció al público.

    Shakira asistió a la ceremonia de entrega del Balón de Oro con Piqué a principios de 2012, y más tarde ese año la pareja anunció que estaban esperando su primer hijo juntos. Milan Piqué nació en enero de 2013. Luego confirmaron su último embarazo en agosto de 2014 y el segundo hijo de la pareja llegó en enero de 2015 cuando nació Sasha, siete días después del cumpleaños de su hermano.

  • Shakira-Pique-BarcelonaGetty/GOAL

    'El matrimonio me asusta muchísimo'

    En 2020, Shakira explicó por qué no quería casarse con Piqué, a pesar de que aparentemente estaban muy felices juntos. "Para decirte la verdad, el matrimonio me asusta muchísimo," dijo en su entrevista con 60 Minutes. "No quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia. Su amante, su novia. Es como una pequeña fruta prohibida, ¿sabes?

    "Quiero mantenerlo alerta. Quiero que piense que cualquier cosa es posible dependiendo del comportamiento."

  • Shakira Piquem4sport.hu

    Rumores de conflicto

    Sin embargo, en 2022, las cosas comenzaron a torcerse. Se informó que Piqué estaba viviendo separado de Shakira y sus dos hijos en Barcelona, con la razón desconocida en ese momento.

    El lanzamiento de su sencillo 'Te Felicito' en abril avivó aún más los rumores de una ruptura entre la pareja. La letra de la canción incluía líneas como "me advirtieron, pero no escuché", "te conozco bien y sé que mientes" y "no soporto a la gente falsa". Como era de esperar, la ominosa pista resultó ser una señal de lo que vendría, ya que en dos meses la relación de alto perfil había terminado.

  • Shakira Gerard Pique GFXGetty / GOAL

    Separación confirmada

    El 4 de junio de 2022, la pareja confirmó su separación en un comunicado conjunto después de 11 años juntos.

    "Lamentamos confirmar que nos estamos separando", decía. "Pedimos privacidad en este momento por el bienestar de nuestros hijos, quienes son nuestra máxima prioridad. Gracias de antemano por su comprensión y respeto".

    Se alegó por el pódcast de noticias de celebridades Mamarazzis inmediatamente después que la relación había terminado porque Piqué había sido sorprendido engañando a su pareja con una mujer de 22 años. Incluso fue abucheado por ambas aficiones durante un amistoso de pretemporada del Clásico en Nevada ese verano, con ambos aficionados del Barcelona y del Real Madrid mostrando apoyo a la cantante.

    Hablando en una entrevista tres meses después, Shakira describió el período después de su separación de Piqué como las "horas más oscuras de su vida". Le dijo a Elle: "He permanecido callada y solo he tratado de procesarlo todo. Es difícil hablar de ello, especialmente porque todavía lo estoy pasando, y porque estoy en el ojo público".

    La pareja confirmó que habían llegado a un acuerdo de custodia en noviembre de 2022, con sus hijos mudándose a Miami con Shakira para estar más cerca de su familia.

  • Shakira-Pique-Clara-ChiaGetty/GOAL/IG-3gerardpique

    La 'traición' de Piqué

    Mientras Shakira había hablado largo y tendido a los medios sobre la ruptura, su ex futbolista había permanecido en gran medida en silencio, hablando sobre el tema por primera vez en marzo de 2023 cuando le dijo a El País: "Todos tienen su responsabilidad de hacer lo mejor para sus hijos. Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con sus hijos. Eso es en lo que me concentro y ese es mi papel como padre".

    Sin embargo, en junio de ese año, después de que Piqué hiciera pública su nueva relación con Clara Chia Marti, de 23 años, Shakira pareció confirmar las acusaciones de infidelidad al revelar que había descubierto la 'traición' de Piqué mientras su anciano padre, William Mebarak Chadid, estaba en cuidados intensivos en el hospital tras una caída grave.

    "Él fue a Barcelona para consolarme después de que estaba consumida por la tristeza debido a mi separación," dijo Shakira a People en Español. "Mientras estaba en la primera comunión de Milán, sufrió heridas graves en un accidente. Todo pasó a la vez. Mi casa se estaba desmoronando. Me enteraba por la prensa de que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI."

    Piqué supuestamente engañó a Shakira varias veces, incluyendo con Marti, de quien se separó en 2025.

  • COLOMBIA-ENTERTAINMENT-MUSICAFP

    La venganza de Shakira

    Desde su separación, Shakira ha reconciliado en gran medida la situación y tomado su propia forma de venganza a través de su música. En enero de 2023, lanzó 'BZRP Music Sessions, Vol. 53', que fue efectivamente una canción de despecho dirigida a su ex pareja y su entonces novia.

    La canción incluye líneas como "Lo siento bebé, debería haberte echado hace tiempo", "Soy demasiado buena para ti, y por eso estás con alguien igual que tú" y "Valgo dos de 22 [años], cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio, mucho tiempo en el gimnasio, pero tu cabeza también necesita un poco de trabajo". Piqué ha llegado incluso a burlarse de las letras, llevando un reloj Casio y siendo visto conduciendo un coche Renault de £8,000.

    La canción de Shakira 'TQG' con la también colombiana Karol G también hace referencia a la ruptura y al superar la relación. Las palabras "Ya estoy bien por mí misma" y "Ya no eres bienvenido aquí" aparecen entre las letras.

    Hablando en The Tonight Show en marzo de 2024, ella dijo: "He estado sacando música aquí y allá, pero creo que fue realmente difícil para mí componer un cuerpo de trabajo. No tenía tiempo. Era el factor del marido (Piqué). Ahora estoy sin marido. El marido me estaba arrastrando hacia abajo. ¡Ahora soy libre! ¡Ahora realmente puedo trabajar!"

