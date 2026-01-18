Gerard Piqué aborda la posibilidad de que Lionel Messi juegue en la Kings League después de que Neymar revela consulta a su excompañero del Barcelona

Mientras se mantiene reservado sobre Messi, Piqué no oculta el hecho de que quiere atraer más nombres reconocidos a la Kings League. El exinternacional español agregó: “He tenido la suerte de poder jugar con los mejores del mundo. Con todo tipo de compañeros. Siempre existirá la oportunidad de que participen. Cuando estás jugando es más complicado, pero cuando terminas tu carrera es otra historia.”

Anteriormente ha dicho sobre la posibilidad de invitar a Messi, quien actualmente juega en Estados Unidos para el campeón de la MLS Cup, Inter Miami, y ha firmado un nuevo contrato hasta 2028: “Estamos tratando de atraer a todas las grandes leyendas del mundo del fútbol tradicional. Y Messi es el más grande de todos. En este momento, todavía es un jugador activo, juega para el Inter Miami. Pero cuando se retire, podríamos tener la oportunidad de invitarlo.”

El exdelantero del Manchester City y Barcelona, Sergio Agüero, quien es presidente de una de las franquicias globales de la Kings League - junto a figuras como Neymar y Robert Lewandowski - ha hecho eco de los sentimientos de Piqué al decir sobre su compatriota argentino Messi: “No hemos hablado sobre eso. Creo que es un poco complicado en este momento con el calendario, pero espero que algún día pueda jugar para nosotros. Muchas estrellas han jugado y más quieren venir. Hemos visto a Chicharito [Javier Hernández], Ronaldinho, [Andrea] Pirlo, [Andriy] Shevchenko y [Iker] Casillas jugar para algunos de los otros equipos.

“Hay muchos jugadores interesados [en representar a Kunisports], pero obviamente, con el tiempo y las distancias, no ha sido posible para muchos de ellos, pero hay muchos exjugadores interesados en jugar. Es solo cuestión de encontrar las fechas.”