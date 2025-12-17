GOAL/GETTY/IG:@georginagio
Georgina Rodríguez confiesa cómo reaccionó a la propuesta de matrimonio millonaria de Cristiano Ronaldo
Compromiso revelado en agosto
Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso en agosto, con Georgina mostrando un impresionante anillo que se estima tiene un valor cercano a los 3 millones de dólares. En su programa de Netflix, I Am Georgina, ella reveló que sus amigas "siempre bromeaban sobre la boda", considerando el tiempo que llevaban juntos antes de finalmente decidir casarse.
"Desde que salió la canción 'The Ring Or When' de Jennifer Lopez, empezaron a cantármela. Y bueno, esto no depende de mí", comentó en su momento.
Por su parte, Ronaldo admitió que no es "un chico romántico" mientras se conocían más detalles de la propuesta. Según él, la pregunta se hizo alrededor de la 1 de la mañana, aunque no se arrodilló.
"Pensé: 'Wow, este es el momento adecuado para decir sí.' Sabía que lo haría algún día, pero no lo había planeado para ese momento. Mis hijas estaban presentes y mis amigos grababan, así que fue exactamente lo que quería. No me arrodillé porque no estaba preparado, pero fue un momento hermoso. Hice un pequeño discurso. No soy del tipo romántico que lleva flores cada semana, pero soy romántico a mi manera. Fue maravilloso y sabía que ella era la mujer de mi vida, así que hice esto y espero haberlo hecho bien", explicó.
- Getty/Instagram
'¡Es lo mínimo que podría ofrecerme!'
En una entrevista con ELLE Spain, Rodríguez comentó: "Es precioso. Es lo mínimo que podría ofrecerme después de 10 años de espera (risas). La verdad es que, cuando propuso, era lo último que tenía en mente".
"Me tomó mucho tiempo procesar la enorme piedra que me dio. Estaba tan impactada que la dejé en mi habitación y no la abrí bajo la luz del sol hasta el día siguiente (risas)".
Hablando sobre su romance, añadió: "Sentí una conexión que iba más allá de lo físico. No puedo decir que previera mi destino, ni que sabía que diez años después tendríamos cinco hijos, pero sí experimenté una sensación inexplicable.
Era como si nuestras almas hablaran entre sí antes de que nuestros ojos se encontraran. Algo dentro de mí reconoció algo dentro de él, y desde ese momento supe que nuestra conexión era completamente diferente y única".
Ronaldo invierte en regalos de compromiso
Ronaldo ha acumulado una enorme fortuna a lo largo de su carrera profesional en el fútbol, sumando también ingresos por patrocinios fuera del campo. Los aproximadamente 315,000 euros que se reporta gastó en regalos de compromiso para Georgina Rodríguez son apenas una fracción de su riqueza a los 40 años. Entre los regalos que le dio se incluyen un Porsche Taycan eléctrico blanco y un reloj Audemars Piguet.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para CR7 y Georgina Rodríguez?
Varios informes aseguran que Ronaldo y Rodríguez podrían casarse en 2026, tras el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Ronaldo busca dejar una gran huella en lo que se espera sea su último torneo importante con Portugal. Mientras tanto, continúa jugando para Al-Nassr en la Pro League saudí, donde su equipo mantiene una ventaja de cuatro puntos en la cima de la tabla.
Anuncios