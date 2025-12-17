Georgina Rodríguez confiesa cómo reaccionó a la propuesta de matrimonio millonaria de Cristiano Ronaldo

Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso en agosto, con Georgina mostrando un impresionante anillo que se estima tiene un valor cercano a los 3 millones de dólares. En su programa de Netflix, I Am Georgina, ella reveló que sus amigas "siempre bromeaban sobre la boda", considerando el tiempo que llevaban juntos antes de finalmente decidir casarse.

"Desde que salió la canción 'The Ring Or When' de Jennifer Lopez, empezaron a cantármela. Y bueno, esto no depende de mí", comentó en su momento.

Por su parte, Ronaldo admitió que no es "un chico romántico" mientras se conocían más detalles de la propuesta. Según él, la pregunta se hizo alrededor de la 1 de la mañana, aunque no se arrodilló.

"Pensé: 'Wow, este es el momento adecuado para decir sí.' Sabía que lo haría algún día, pero no lo había planeado para ese momento. Mis hijas estaban presentes y mis amigos grababan, así que fue exactamente lo que quería. No me arrodillé porque no estaba preparado, pero fue un momento hermoso. Hice un pequeño discurso. No soy del tipo romántico que lleva flores cada semana, pero soy romántico a mi manera. Fue maravilloso y sabía que ella era la mujer de mi vida, así que hice esto y espero haberlo hecho bien", explicó.