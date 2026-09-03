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Gianluca Minchiotti

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Génova, otro agente libre: fichado Ehizibue

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K. Ehizibue

El club rossoblù ficha al exdefensa del Udinese

Después de Stephan El Shaarawy, el Genoa de Daniele De Rossi vuelve a pescar en la lista de agentes libres. Está cerrado el fichaje de Kingsley Ehizibue, defensa de la clase de 1995. Fue decisivo el asalto de las últimas horas. El carrilero aterrizará en Italia en las próximas horas para someterse al reconocimiento médico de rigor. Para el neerlandés de origen nigeriano se perfila una nueva aventura en la Serie A tras haber pasado cuatro años en el Udinese, de 2022 a 2026, con un balance de 116 partidos y 4 goles.

  • Según cuenta Gianluca Di Marzio, con una ofensiva decisiva la directiva del Genoa ha logrado llegar a un acuerdo con el neerlandés, esperado en Italia por la tarde. El Genoa, recordamos, ya había encontrado, como sustituto de Norton-Cuffy, a Woyo Coulibaly. Sin embargo, tras la llegada a la ciudad, la negociación con el Leicester se había caído en las últimas horas del mercado.


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