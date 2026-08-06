El Genoa CFC comunica que ha concluido con el Sevilla FC el intercambio de la documentación, con el correspondiente depósito, para la adquisición, a título definitivo, de los derechos sobre las prestaciones deportivas del centrocampista Djibril Sow. «El Genoa se asegura así un jugador de experiencia internacional, jerarquía y dinamismo», se lee en los canales oficiales del club.
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Genoa, oficial Sow: quién es
QUIÉN ES SOW
Nacido el 6 de febrero de 1997, Sow suma 56 partidos con la selección suiza, ha superado el reconocimiento médico en CDS – La Tua Casa della Salute y ha firmado un contrato plurianual.
Sow ha participado en dos ediciones del Mundial, incluida la última en América, y una de la Eurocopa. Ganó la Europa League 21/22 con el Eintracht Frankfurt y, en dos ocasiones con el Young Boys, en 2017/18 y 2018/19, conquistó la Superliga, el campeonato suizo. En su carrera de clubes también ha defendido los colores del Borussia M’gladbach y, incluyendo sus etapas en los principales campeonatos nacionales juveniles, así como sus apariciones en la Champions y la Europa Legaue, ha acumulado 421 partidos, 30 goles y 39 asistencias. En LaLiga, con la camiseta del Sevilla FC desde 2023 hasta hoy, Sow ha totalizado 87 partidos y 8 goles.
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