Nacido el 6 de febrero de 1997, Sow suma 56 partidos con la selección suiza, ha superado el reconocimiento médico en CDS – La Tua Casa della Salute y ha firmado un contrato plurianual.





Sow ha participado en dos ediciones del Mundial, incluida la última en América, y una de la Eurocopa. Ganó la Europa League 21/22 con el Eintracht Frankfurt y, en dos ocasiones con el Young Boys, en 2017/18 y 2018/19, conquistó la Superliga, el campeonato suizo. En su carrera de clubes también ha defendido los colores del Borussia M’gladbach y, incluyendo sus etapas en los principales campeonatos nacionales juveniles, así como sus apariciones en la Champions y la Europa Legaue, ha acumulado 421 partidos, 30 goles y 39 asistencias. En LaLiga, con la camiseta del Sevilla FC desde 2023 hasta hoy, Sow ha totalizado 87 partidos y 8 goles.



