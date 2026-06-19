Las negociaciones entre la Roma y Dybala están estancadas: el club ofrece 2,5 millones de euros y el jugador pide 3 millones más bonificaciones. Dybala quiere renovar y quedarse en la Roma, donde también gusta a Gian Piero.





Ahora se aguarda la respuesta de la Juventus, que podría reincidir en su interés por el argentino, quien entre 2015 y 2022 jugó 293 partidos, marcó 115 goles y ganó 5 Scudetti, 4 Copas de Italia y 3 Supercopas. La Juve, que busca mejorar su ataque tras frustrarse las opciones de Bernardo Silva y Brahim Díaz, podría volver a la carga por él.















