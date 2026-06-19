Mientras la Roma negocia la renovación de Paulo Dybala, cuyo contrato vence el 30 de junio, ha surgido un giro inesperado: la Juventus se ha sumado a la carrera. En el pódcast «IlBlitz» de La Gazzetta dello Sport, Fabiana Della Valle explica: «Dybala quiere a la Roma y la espera, pero mientras tanto escucha otras ofertas. La más sorpresiva es la de la Juventus, que ya contactó a su agente, Carlos Novel, para conocer sus cifras y la situación con el club giallorosso».
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Gazzetta - Noticia bomba sobre la Juventus: ¡contactos con Dybala!
Las negociaciones entre la Roma y Dybala están estancadas: el club ofrece 2,5 millones de euros y el jugador pide 3 millones más bonificaciones. Dybala quiere renovar y quedarse en la Roma, donde también gusta a Gian Piero.
Ahora se aguarda la respuesta de la Juventus, que podría reincidir en su interés por el argentino, quien entre 2015 y 2022 jugó 293 partidos, marcó 115 goles y ganó 5 Scudetti, 4 Copas de Italia y 3 Supercopas. La Juve, que busca mejorar su ataque tras frustrarse las opciones de Bernardo Silva y Brahim Díaz, podría volver a la carga por él.