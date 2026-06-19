Gazzetta - Noticia bomba sobre la Juventus: ¡contacto con Dybala!

Mientras la Roma negocia la renovación de Paulo Dybala, cuyo contrato vence el 30 de junio, ha surgido un giro inesperado: la Juventus se ha sumado a la carrera. En el pódcast «IlBlitz» de La Gazzetta dello Sport, Fabiana Della Valle explica: «Dybala quiere la Roma y espera a la Roma, pero mientras tanto también está tanteando el terreno y algunos equipos se han puesto en contacto con él. Uno de ellos es sorprendente, porque se trata de la Juventus. De hecho, la Juve se ha puesto en contacto con el agente de Dybala, Carlos Novel, para conocer las cifras y la situación con la Roma».



